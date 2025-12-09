WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El Representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, participó como expositor en el Ciclo de Conferencias “Competitividad e Internacionalización de Empresas Argentinas”, un encuentro organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (CLNA) y el IEERI, que reunió a referentes del ámbito económico, productivo e institucional para analizar los desafíos actuales del país.

Moulia participó del Panel “Potencialidad Regional”, donde reflexionó sobre el rol que cumplen los territorios en los procesos de desarrollo. Enfatizó la necesidad de promover espacios de trabajo conjunto, apoyar iniciativas emergentes y reconocer las fortalezas locales como parte de una visión integral del crecimiento nacional.

El panel estuvo compartido con Martín Plaza, Director de la Casa de Salta, y Luis Di Giacomo, Director de la Casa de Río Negro. Las intervenciones permitieron presentar distintas realidades territoriales y una variedad de enfoques sobre desarrollo regional, resaltando la importancia de fortalecer la articulación entre jurisdicciones y generar ámbitos de diálogo que favorezcan nuevas oportunidades.

La jornada también incluyó el Panel “Tendencias globales y oportunidades para el desarrollo”, donde disertaron Sergio Nardini, cofundador y Director de Altura Venture Capital, y Andrés Prieto Fasano, Consejero Delegado ante la OIT. La conferencia dio inicio con la exposición inaugural de Fernando Brom, Subsecretario de Ambiente de la Nación.

El ciclo concluyó como un espacio de intercambio plural que permitió reunir miradas diversas sobre competitividad, desarrollo y oportunidades emergentes. Las distintas intervenciones aportaron diagnósticos, experiencias y proyecciones que enriquecen el análisis sobre el futuro productivo del país y la importancia de fortalecer la cooperación entre sectores para impulsar un crecimiento sostenible.