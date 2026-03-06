DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En los quirófanos de algunos de los hospitales más avanzados del mundo se está produciendo una pequeña revolución médica. Y lo curioso es que esa revolución, literalmente, cabe en una incisión de apenas cuatro centímetros.

El protagonista es el cirujano torácico gallego Diego González Rivas, considerado por muchos colegas como uno de los innovadores más influyentes de la cirugía pulmonar moderna. Su técnica —conocida como Uniportal VATS— permite operar tumores de pulmón a través de un único orificio intercostal, evitando las agresivas aperturas torácicas que durante décadas marcaron la cirugía tradicional.

En algunos casos, incluso, el paciente no necesita ser intubado ni sometido a anestesia general, respirando por sí mismo durante la operación. El resultado es tan sorprendente como simple: pacientes que hace pocos años debían permanecer semanas hospitalizados pueden regresar a su casa en apenas 24 o 48 horas.

Para muchos especialistas, el impacto de esta innovación comienza a compararse —en términos de revolución quirúrgica— con el que produjo décadas atrás el cardiocirujano argentino René Favaloro con el bypass coronario.

Una operación que parecía imposible

Uno de los últimos hitos que volvió a colocar al médico en el centro de la atención internacional ocurrió en Madrid.

En el hospital Hospital Ruber Internacional, el equipo dirigido por González Rivas realizó la primera cirugía robótica del mundo para extirpar un tumor en la carina (la bifurcación final de la tráquea) mediante una única incisión y con el paciente sin intubación.

La intervención duró más de cinco horas y media.

El tumor, de aproximadamente dos centímetros, estaba ubicado en una de las zonas más complejas del aparato respiratorio.

“Estamos operando el tronco donde se conectan los pulmones. Si falla, la complicación puede ser severa”, explicó el cirujano tras la intervención.

Sin la cirugía, los médicos estimaban que el paciente podría haber sufrido una muerte súbita en pocos meses debido a la obstrucción respiratoria.

El doctor Diego González Rivas junto al paciente y su hija. @dgonzalezrivas

El origen de una revolución quirúrgica

Nacido en 1974 en La Coruña, España, González Rivas se formó en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en cirugía torácica en el Hospital Universitario de A Coruña.

Durante su formación en Estados Unidos aprendió técnicas de cirugía torácica mínimamente invasiva que utilizaban tres o cuatro incisiones. Pero el joven médico tenía una obsesión: reducir aún más el trauma quirúrgico.

En 2010 logró lo que muchos consideraban imposible:

realizar la primera lobectomía pulmonar mediante una sola incisión, técnica que luego se conocería como Uniportal VATS.

La innovación cambió el rumbo de la cirugía torácica.

Durante décadas, las operaciones pulmonares implicaban abrir el tórax separando las costillas —un procedimiento extremadamente doloroso para los pacientes—. Con el nuevo método, el instrumental y la cámara se introducen por un solo punto, minimizando el daño en los tejidos.

El youtuber @ViajandoconDalmau acompaño a la fundacion mostrando por su canal una operacion en vivo contando sorprendido : operamos a una joven de 17 años en un hospital de Afganistán. Con recursos muy limitados y complicaciones en la intervención, este fue uno de los momentos más tensos del viaje. Más que una operación, es un retrato de la realidad que se vive aquí. 📍 Kabul, Afganistán.

Un médico que opera en todo el planeta

La técnica se difundió rápidamente por el mundo.

Hoy González Rivas ha operado en más de 120 países, un récord dentro de la historia de la cirugía torácica.

Además dirige programas de cirugía en el Shanghai Pulmonary Hospital, el mayor centro de cirugía torácica del planeta, donde se realizan cientos de operaciones de pulmón cada semana.

Su trabajo no se limita a hospitales de alta tecnología. A través de la Fundación González Rivas, el cirujano viaja a países en desarrollo para operar pacientes sin recursos y enseñar la técnica a médicos locales.

La filosofía que guía su trabajo se resume en una frase que repite con frecuencia:

“Lo imposible es lo que no intentas”.

Ayer realizamos en Ruber internacional una cirugía pionera: extirpamos un tumor de carina en sleeve, sin extirpar nada de pulmón usando el Da Vinci con una sola incisión y en ventilación espontánea. Todo totalmente gratuito, sin coste gracias a Ruber y a nuestra @FundDiegoGRivas pic.twitter.com/8m1VcCJjVj — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) December 30, 2025

La nueva frontera: cirugía robótica con una sola incisión

Lejos de conformarse con su descubrimiento, el cirujano sigue ampliando los límites.

En los últimos años ha desarrollado la Uniportal RATS, una versión robótica de la técnica en la que los brazos de un robot quirúrgico operan a través de una sola incisión, permitiendo movimientos de extrema precisión.

Esta tecnología abre nuevas posibilidades para tratar tumores complejos del pulmón y de la tráquea con menor daño para el paciente.

El nuevo rostro de la medicina del siglo XXI

En un tiempo en que la medicina suele asociarse con burocracia hospitalaria y sistemas saturados, la figura de Diego González Rivas recuerda el espíritu de los grandes innovadores clínicos.

Médicos capaces de cambiar paradigmas.

Como ocurrió con el argentino René Favaloro, que transformó la cirugía cardíaca mundial, algunos especialistas creen que el cirujano gallego podría quedar en la historia como uno de los grandes revolucionarios de la cirugía pulmonar moderna.

Mientras tanto, él sigue viajando de hospital en hospital, bisturí en mano.

Operando.

Enseñando.

Y demostrando que, incluso frente a enfermedades tan devastadoras como el cáncer de pulmón, la medicina todavía puede reinventarse.