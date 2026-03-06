DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la 1ª Expo La Ganadera 2026, organizada por la Cooperativa La Ganadera en el establecimiento “El Pilar”, en la localidad de General Ramírez.

La jornada reunió a productores, técnicos, empresas proveedoras y actores vinculados al sector agropecuario en un espacio destinado al intercambio, la actualización técnica y la presentación de herramientas productivas.

Durante la exposición se presentaron tecnologías, servicios y propuestas que la cooperativa brinda a sus asociados, además de instancias de capacitación y demostraciones vinculadas al trabajo en el campo. La iniciativa buscó fortalecer el vínculo entre productores, técnicos y empresas del sector, promoviendo el desarrollo productivo de la región.

Uno de los ejes principales de la jornada fue el impulso al área ganadera dentro de la cooperativa. En ese sentido, el presidente de la entidad, Fabián Leichner, destacó el trabajo que se viene desarrollando en materia de asesoramiento técnico y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la productividad y competitividad del sector.

En el marco de su visita, Mouliá recorrió los distintos espacios de la exposición, dialogó con productores y representantes de la cooperativa y valoró la importancia de generar ámbitos de encuentro para el sector agropecuario.

“Estas iniciativas reflejan el potencial productivo de Entre Ríos y el compromiso de nuestros productores. Espacios como esta expo permiten compartir conocimiento, impulsar la innovación y fortalecer una de las actividades que forman parte de la identidad y el desarrollo de nuestra provincia”, expresó Mouliá.

La primera edición de la Expo La Ganadera se consolidó así como un nuevo espacio de encuentro para el sector agropecuario entrerriano, promoviendo la innovación, la capacitación y el intercambio entre los distintos actores de la cadena productiva.