DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un choque de camiones en Ruta 14 ocurrió a la altura del kilómetro 88, en dirección a Gualeguaychú. El siniestro dejó personas heridas y generó un derrame de sustancias peligrosas que requirió un amplio operativo de emergencia.

Según las primeras informaciones, en el accidente estuvieron involucrados tres camiones: dos de ellos se encontraban detenidos sobre la banquina cuando fueron impactados por un tercero que circulaba por la autovía.

Operativo de emergencia y traslado de heridos

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los dos camiones detenidos habían sufrido un desperfecto mecánico en uno de los vehículos. Sus conductores estacionaron a un costado de la ruta para intentar resolver la falla.

Mientras trabajaban debajo de uno de los rodados, fueron embestidos por un tercer camión que transitaba por la autovía. A raíz del fuerte impacto, varias personas resultaron heridas.

Ante la gravedad de la situación, ambulancias trasladaron a los lesionados al hospital Centenario de Gualeguaychú, con la colaboración del personal de Bomberos Voluntarios que participó en el operativo de rescate y asistencia.

Derrame de materiales peligrosos

El siniestro también generó preocupación por el derrame de sustancias peligrosas que transportaba uno de los camiones involucrados. Por este motivo, se desplegó un segundo móvil de bomberos con personal especializado en la contención de este tipo de incidentes.

Los equipos trabajaron con elementos de protección, kits antiderrames, absorbentes y herramientas manuales para evitar la propagación del material.

Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para controlar la situación, asegurar la zona y determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el choque de camiones en ruta 14.