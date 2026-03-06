DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Senado dio luz verde a la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei y ya se publicó en el Boletín Oficial, pero cuándo comienza a regir.

La reforma laboral bajo la denominada Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, ha comenzado a regir de manera oficial hoy viernes 6 de marzo de 2026.

La normativa entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026, firmado por el presidente Javier Milei. Esto ocurre exactamente una semana después de que el Senado le diera la sanción definitiva el pasado 27 de febrero.

En principio, las leyes entran en vigencia ocho días después de su publicación, salvo que el propio texto disponga otro plazo.

Con la firma presidencial, se activa un nuevo marco normativo que modifica indemnizaciones, jornadas laborales, convenios colectivos, régimen sindical y crea figuras específicas para trabajadores de plataformas digitales.

¿A quiénes alcanza?

El punto más sensible es si la reforma alcanzará sólo a los nuevos contratos o también a los ya vigentes. El texto no limita su aplicación a relaciones futuras, por lo que, en principio, regiría para todos los vínculos laborales.

Afecta principalmente al empleo privado. Quedan excluidos los empleados de la administración pública, personal de casas particulares y trabajadores agrarios, Trabajadores Autónomos y Monotributistas, entre otros.

Qué puede pasar con mi sueldo en marzo

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no implica una baja automática en los sueldos de marzo. El salario básico seguirá determinado por los convenios colectivos y las paritarias vigentes, por lo que, en principio, el bruto y el neto no deberían modificarse sólo por la aprobación de la ley. Tampoco cambian los descuentos habituales como jubilación, obra social o cuota sindical.

El impacto podría sentirse más adelante si se incorpora el llamado “salario dinámico”, que habilita pagos variables por mérito o productividad, y si los nuevos acuerdos paritarios adoptan esa modalidad. Es decir, en marzo no habría un cambio directo en el bolsillo, pero el esquema salarial podría volverse más flexible en los próximos meses y especialmente en nuevos contratos.

Cambios clave: qué modifica la nueva ley

La reforma se estructura en cinco grandes ejes: nuevas modalidades laborales, incentivos a la formalización, cambios en la justicia laboral, beneficios fiscales y ajustes tributarios.

Salarios y forma de pago

Los salarios deberán abonarse en dinero, en moneda nacional o extranjera.

Sólo las entidades bancarias estarán habilitadas para pagar remuneraciones, dejando afuera a las billeteras virtuales.

Reforma laboral (Captura)

Indemnizaciones por despido

Se reduce la base de cálculo: ya no se incluirán aguinaldo, vacaciones, premios o propinas.

Se fija un tope de hasta tres veces el salario promedio mensual del convenio colectivo correspondiente.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un 3% anual.

Las grandes empresas podrán pagar sentencias en hasta 6 cuotas; las pymes, en 12.

Fondos de Asistencia Laboral (FAL)

Se crean fondos específicos para cubrir indemnizaciones, financiados con aportes patronales:

1% para grandes empresas.

2,5% para pymes.

Serán cuentas inembargables administradas bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Críticos del esquema alertan sobre un posible impacto en el financiamiento del sistema previsional.

Vacaciones y jornada laboral

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto entre partes.

Podrán fraccionarse en períodos no menores a 7 días.

La jornada podrá ampliarse de 8 a 12 horas diarias, respetando 12 horas de descanso.

Se habilita el “banco de horas” para compensar horas extra con francos.

Trabajadores de plataformas

Se crea la figura de “repartidor independiente” y se establece que el vínculo con aplicaciones no constituye relación laboral, sino contrato de servicio independiente.

Derecho de huelga

Servicios esenciales: deberán garantizar 75% de funcionamiento.

Servicios “trascendentales”: 50%.

Se amplía el listado de actividades alcanzadas, incluyendo educación.

Las fuerzas de seguridad deberán operar al 100%.

Sindicatos y convenios colectivos

Se mantiene el 6% de aportes patronales a obras sociales.

Continúa la cuota sindical obligatoria, con tope del 2% del salario mensual por dos años.

Se priorizan acuerdos de empresa o regionales sobre los sectoriales.

El Poder Ejecutivo podrá suspender homologaciones si detecta “distorsiones económicas graves”.

Blanqueo laboral e incentivos

La ley incorpora programas como:

Promoción del Empleo Registrado (PER): condonación de hasta 70% de deudas por aportes y contribuciones.

Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): por un año, los empleadores pagarán sólo 8% de contribuciones por cada nuevo trabajador registrado.

Qué cambia en la práctica de la Reforma Laboral

Si se promulga en los próximos días, las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en cuestión de semanas. Eso implicará:

Un nuevo esquema para calcular indemnizaciones.

Mayor flexibilidad en jornadas y convenios.

Un marco legal distinto para apps de reparto.

Cambios en la dinámica de los juicios laborales, con topes en honorarios y acuerdos homologados con efecto de sentencia firme.