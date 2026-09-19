Cuando se quiere, se puede: el pequeño pueblo de Entre Ríos que convirtió una idea en un atractivo turístico

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Y allí aparece una diferencia fundamental entre tener turismo y tener conciencia turística.

Hay una frase que suele repetirse cuando se habla de turismo en las ciudades pequeñas: “acá no tenemos nada para mostrar”. El problema es que muchas veces esa afirmación no describe una realidad, sino una falta de imaginación para mirar lo que se tiene.

Aldea Protestante, una pequeña localidad entrerriana vinculada a la historia y la cultura de los alemanes del Volga, acaba de ofrecer una respuesta concreta a esa manera de pensar: cuando existe identidad, iniciativa y voluntad de hacer, un lugar puede transformar algo cotidiano o incluso olvidado en una experiencia capaz de atraer visitantes.

El ejemplo tiene nombre propio: Dorfuhr, el Reloj del Pueblo.

La propuesta fue inaugurada en agosto de 2026, durante los festejos por los 148 años de la localidad. El proyecto tomó como punto de partida una antigua garita de colectivos que había quedado en desuso y la convirtió en una estructura que homenajea las raíces culturales de la comunidad.

Pero el verdadero atractivo no está solamente en el reloj.

Cada vez que llega la hora, las puertas de la estructura se abren y aparecen Hans y Marie, dos figuras vestidas con trajes tradicionales que acompañan el momento con música y movimiento. El sistema incorpora además sensores de lluvia y viento para proteger el mecanismo y fue desarrollado con piezas diseñadas especialmente para la obra.

La idea es sencilla y, justamente por eso, resulta poderosa: convertir identidad en experiencia turística.

Aldea Protestante no inventó una historia para atraer turistas. La historia ya estaba allí. La comunidad simplemente encontró una manera diferente de contarla.

Los descendientes de los alemanes del Volga conservan en esta zona tradiciones, gastronomía, música, arquitectura y costumbres que forman parte del patrimonio cultural entrerriano. El propio organismo oficial de Turismo de Entre Ríos reconoce ese patrimonio como parte de los atractivos de las aldeas alemanas.

Y ahí aparece una cuestión que debería interpelar a muchas ciudades del Litoral.

¿Cuántas veces se escucha que una localidad “no tiene nada para mostrar”? ¿Cuántas veces se espera que el atractivo turístico venga dado por la naturaleza, un gran monumento, una inversión millonaria o una obra extraordinaria?

El caso de Aldea Protestante demuestra que también se puede comenzar desde mucho más abajo: una vieja estructura, una idea, la memoria colectiva y la decisión de hacer algo distinto.

Pero existe otro elemento todavía más importante: la convivencia.

Un atractivo turístico no puede pensarse solamente desde quien llega de afuera. También tiene que ser aceptado por quienes viven allí todos los días. Por eso el Dorfuhr fue pensado con horarios determinados, de manera que la propuesta pueda generar movimiento turístico sin convertir la vida cotidiana de los vecinos en un espectáculo permanente. Durante la semana tiene presentaciones en horarios determinados y los fines de semana amplía sus funciones.

Eso también es turismo.

Turismo no significa solamente atraer visitantes. Significa preparar una comunidad para recibirlos, cuidar el espacio público, respetar al vecino, preservar la identidad y generar condiciones para que quien llega quiera regresar.

La experiencia de Aldea Protestante deja entonces una pregunta mucho más amplia para Entre Ríos y para todo el Litoral: ¿cuántos atractivos existen que todavía no fueron descubiertos porque nadie se tomó el trabajo de convertirlos en una experiencia?

Tal vez el problema no sea siempre que una ciudad no tenga nada para mostrar.

Tal vez, en algunos casos, todavía no aprendió a mirar lo que tiene.

Una comunidad con conciencia turística entiende que una plaza cuidada, una historia bien contada, una tradición conservada, una gastronomía propia, un edificio antiguo, una fiesta popular, un paisaje o una idea creativa pueden transformarse en parte de una propuesta.

El Dorfuhr es apenas un reloj.

Pero también es mucho más que un reloj.

Es una demostración de que la creatividad puede convertir patrimonio en atractivo, la identidad puede convertirse en experiencia y una pequeña comunidad puede generar una razón para que alguien tome un camino, llegue hasta allí y diga: “valió la pena venir”.

Aldea Protestante parece haber entendido algo que muchas ciudades todavía tienen pendiente: el turismo no empieza cuando llega el turista. Empieza cuando los propios habitantes descubren el valor del lugar en el que viven.

Redaccion : Análisis Litoral