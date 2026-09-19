Tormentas fuertes marcarán el fin de semana: qué pasará en Entre Ríos

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Las tormentas fuertes acompañarán el avance de un frente frío durante el último fin de semana del invierno. Habrá alertas por granizo, ráfagas, viento y nieve en distintas provincias. En Entre Ríos continuará el calor y el cambio se sentirá desde el domingo.

Las tormentas fuertes serán protagonistas durante el último fin de semana del invierno en diferentes regiones de Argentina, en medio del avance de un frente frío que encontrará temperaturas superiores a los 30 grados en algunos sectores. El fenómeno podrá provocar lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas, mientras que en la Cordillera persistirán las nevadas.

Este viernes, el calor continuará extendiéndose por gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 25 grados y registros cercanos a los 30 °C en determinadas zonas. La incorporación de humedad modificará, además, las condiciones observadas durante las jornadas anteriores, con mayor presencia de nubosidad.

El escenario comenzará a tornarse más inestable durante el sábado, aunque será el domingo 20 de septiembre, último día del invierno, cuando se concentrarán los principales fenómenos meteorológicos. El ingreso del frente frío sobre la franja central encontrará una masa de aire cálido instalada previamente y favorecerá el desarrollo de tormentas.

Alertas por tormentas, granizo y lluvias intensas

Para este viernes y sábado, las condiciones más adversas se concentrarán inicialmente sobre el noreste argentino. Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe tendrán sectores alcanzados por alerta amarilla ante la posibilidad de tormentas de variada intensidad.

Los fenómenos podrán presentarse acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Los acumulados previstos se ubicarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse puntualmente.

Al mismo tiempo, la Cordillera tendrá un escenario completamente diferente. Sectores de San Juan, La Rioja y Catamarca estarán afectados por nevadas, con acumulaciones estimadas entre 30 y 70 centímetros. Hacia el sur, áreas de Santa Cruz y Chubut tendrán fuertes vientos, con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El domingo avanzará un frente frío

La jornada del domingo concentrará la atención debido al avance de un frente frío por el centro del país. El sistema encontrará temperaturas elevadas y favorecerá un marcado aumento de la inestabilidad.

Los fuertes vientos afectarán inicialmente al centro-oeste. Sectores de Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa y San Juan estarán bajo alerta amarilla, con velocidades previstas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 70 km/h.

Posteriormente, las tormentas ganarán intensidad sobre sectores de la región pampeana. La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y el sur de Córdoba tendrán áreas bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, que podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas. Los acumulados se ubicarán entre 15 y 30 milímetros, con posibilidades de registros superiores de manera localizada.

Qué pasará con el tiempo en Entre Ríos

En Entre Ríos, en tanto, el pronóstico disponible del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Paraná no anticipaba tormentas durante el fin de semana, aunque sí mostraba cambios en las condiciones meteorológicas a partir del domingo. Para este viernes se esperaba una máxima de 24 °C, mientras que el sábado alcanzaría los 26 °C, con cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo sería el día más caluroso del fin de semana en la capital entrerriana, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendría entre 0 y 10%, pero el viento comenzaría a cobrar protagonismo hacia la tarde y la noche, con ráfagas previstas de entre 42 y 50 km/h, según los datos exhibidos por el organismo nacional.

El cambio se percibiría con mayor claridad desde el lunes, cuando la máxima descendería hasta los 24 °C, nuevamente con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante distintos momentos de la jornada. Para el martes, el SMN proyectaba un descenso más marcado, con una mínima cercana a 8 °C y una máxima de 18 °C, señal del ingreso de aire más fresco después de las temperaturas elevadas del fin de semana.

Nieve y viento completarán el escenario nacional

Mientras el frente frío avance sobre la zona central, la Cordillera entre Neuquén y San Juan continuará afectada por nevadas. También se prevén fenómenos similares en sectores del oeste de Santa Cruz.

En tanto, hacia la tarde del domingo se esperan lluvias sobre el este de Chubut y Santa Cruz, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros. Debido a las características áridas de buena parte de esa región, esos registros podrían resultar significativos.

De esta manera, el último fin de semana del invierno tendrá condiciones muy diferentes según la región del país: calor previo al avance del frente, tormentas fuertes, posibilidad de granizo, ráfagas intensas y nevadas en la Cordillera. En Entre Ríos, en cambio, el SMN proyectaba hasta este viernes un fin de semana sin lluvias importantes, pero con aumento de temperatura hasta el domingo, viento fuerte y posterior ingreso de aire más fresco.