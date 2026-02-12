WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El fenómeno volvió a instalar la discusión sobre esta forma de identidad que crece en distintos países.

En los últimos días, el término “therian” comenzó a multiplicarse en medios y redes sociales. Se trata de personas que manifiestan una identificación profunda con determinados animales y que, en algunos casos, adoptan comportamientos asociados a esas especies. Lobos, zorros, perros y felinos suelen ser las figuras más mencionadas dentro de esta comunidad que tiene presencia en distintas partes del mundo.

La conversación tomó fuerza nuevamente tras la viralización de un video grabado en una juntada en Montevideo, Uruguay. En las imágenes se observa a un hombre de 38 años que se define como “mono” y que trepa árboles en una plaza con notable destreza. El registro fue compartido en X y rápidamente generó miles de comentarios.

En el clip, un entrevistador se acerca a un grupo de personas que llevaban máscaras de primates. Uno de ellos corre hacia un árbol, se impulsa y lo escala con facilidad. Ya en lo alto de una palmera, golpea su pecho con ambas manos, imitando el gesto característico de un gorila.

“¿Hace cuánto te diste cuenta de que eras un mono?”, le consultan. “Desde muy chico, comía mucha banana, plátano y me gusta trepar, ser mono. Tengo mis compañeros que son monos también”, respondió Germán, de 38 años. Además, aseguró que practica “todos los días” esta forma de expresión.

Otro joven del grupo también fue entrevistado y, al preguntarle su edad, contestó que tenía “cinco años mono”. Según explicó, suelen reunirse a diario en una plaza específica del país vecino para compartir esta experiencia. “Hacemos juntadas de los monos, hacemos videos”, comentó. Y, en sintonía con su identidad, afirmó entre risas que come “todo el tiempo” banana.

El video volvió a poner en discusión el fenómeno therian, una identidad que para algunos es una forma de expresión personal y para otros resulta difícil de comprender, pero que sin dudas sigue creciendo y generando debate en la esfera pública.