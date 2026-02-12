WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

La cita es el 7 de marzo en Miami y ya fueron invitados Milei, Peña, Paz, Bukele, Asfura y Noboa, que comparten la agenda geopolítica del líder republicano

(Desde Washington) Donald Trump convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

La cita multilateral será el 7 de marzo, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei -Argentina-, Santiago Peña -Paraguay-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa-Ecuador- y Tito Asfura -Honduras-.

Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump, y aparecen como sus socios estratégicos en la región.

La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. Donald Trump saluda a Javier Milei en Davos, (Suiza)

Hacia fines de 2025, la administración republicana publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, que estableció el concepto de Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

A este concepto geopolítico, donde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

Y hace pocos días, en Washington, Estados Unidos lideró un encuentro global sobre minerales críticos que apunta a contener la influencia de Beijing sobre estos insumos que condicionan la seguridad internacional y la economía mundial.

Al concluir esta cumbre de minerales críticos, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para marcar distancia con las ambiciones chinas de manejar estos recursos, y a cambio, recibirán un trato diferencial al momento de invertir en los tres países del cono sur. Donald Trump y Tito Asfura se encontraron en Mar -a- Lago para consolidar las relaciones entre Estados Unidos y Honduras

A comienzos de 2026, Trump también emitió una orden ejecutiva titulada “Ajuste de las importaciones de minerales críticos procesados ​​y sus productos derivados a Estados Unidos“.

La orden del líder republicano reivindica la cooperación internacional para reforzar la seguridad minera de Estados Unidos, ya que la industria local depende en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos que Beijing detenta en forma monopólica.

En este contexto, y para cerrar el círculo frente a la ofensiva de China, Trump anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos que denominó Project Vault.

Esta iniciativa de la Casa Blanca combinará casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank),

Los aliados de América Latina de Trump serán privilegiados al momento de distribuir los recursos vinculados al Project Vault. Donald Trump y Nayib Bukele en la puerta de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

El caso testigo para los socios regionales puede ser la agenda de Estados Unidos respecto a los minerales críticos, pero la estrategia de Trump frente a China es Urbi et orbi.

Eso significa que el líder republicano está dispuesto a colaborar, respaldar y defender in totumaMilei, Peña, Paz, Bukele, Noboa y Asfura, si asumen en sus actos de Gobierno que el enemigo global de Estados Unidos es China.

Desde esta perspectiva, la Casa Blanca intentará con sus aliados de América Latina bloquear todos los contratos a favor de China que impliquen aumentar sus reservas de minerales críticos, fortalecer su seguridad alimentaria, facilitar sus dispositivos de inteligencia militar y desarrollar infraestructura que facilite su comercio internacional. Santiago Pena junto a Donald Trump cuando firmó la participación de Paraguay en la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

La Cumbre de Miami exhibirá la fractura ideológica en América Latina.

De un lado estarán Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador, que se sienten cómodos con la perspectiva internacional de Trump.

Y del otro aparecen Brasil, Colombia y México, que tienen fluidas relaciones comerciales con China y no cuestionan su matriz autoritaria en el ejercicio del poder.

Faltan menos de cuatro semanas para el cónclave regional en Miami, y no se descarta que la Casa Blanca curse otras invitaciones a mandatarios de América Latina que tienen buena relación con Washington.