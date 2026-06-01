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La causa que amenaza con desnudar el mecanismo de recaudación política más grande de la historia entrerriana

La causa de contratos truchos en Entre Ríos se transformó en uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia provincial. La investigación judicial expone un presunto sistema de recaudación ilegal dentro de la Legislatura entrerriana mediante contratos, doble sueldo y desvío de fondos públicos.

Lo que durante años se intentó presentar como una maniobra aislada de empleados infieles hoy aparece, cada vez con más claridad, como un sistema estructural de extracción de fondos públicos diseñado desde las más altas esferas del poder legislativo provincial.

La causa conocida mediáticamente como “Contratos Truchos” —rebautizada ahora simplemente como “Contratos”, en un evidente intento por descomprimir la presión pública y el desgaste político— investiga el presunto desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018.

Pero el verdadero dato político y judicial es otro: los contratos existían, tenían firmas, expedientes, documentación respaldatoria y autorización institucional. La maniobra ilícita no consistía en inventar empleados fantasmas, sino en quedarse con gran parte del dinero que cobraban los contratados.

El mecanismo: porcentajes para la cúpula y reparto territorial del dinero

El modus operandi era brutalmente simple y, a la vez, sofisticado en su cobertura política.

Un alto porcentaje del presupuesto destinado a contratos terminaba en manos de las presidencias de ambas Cámaras legislativas. El resto se distribuía entre presidentes de bloque y operadores políticos, quienes luego asignaban recursos según el peso territorial, electoral o político de cada legislador.

No eran contratos “truchos”. Eran contratos utilizados como sistema de financiamiento político paralelo.

El dinero público circulaba bajo apariencia legal, pero terminaba regresando a manos de quienes controlaban el poder.

Lo que nadie puede creer: ¿las máximas autoridades no sabían?

Resulta prácticamente imposible sostener ante la sociedad que dirigentes del peso político de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta desconocieran durante años semejante estructura de extracción sistemática de fondos públicos.

La hipótesis de que empleados menores “mexicanearon” a toda la dirigencia legislativa durante una década no resiste el menor análisis político ni administrativo.

Las firmas de las autoridades avalaban cada tramo del circuito.

Y mientras millones desaparecían, nadie veía nada.

Lauritto, Diez y el control absoluto del Senado

Uno de los puntos más sensibles del expediente gira alrededor del rol de Néstor Diez.

Cuando José Lauritto presidía el Senado provincial como vicegobernador, trasladó desde Concepción del Uruguay a Diez para ubicarlo como subdirector administrativo. Su función real habría sido mucho más profunda: controlar internamente el funcionamiento administrativo y monitorear incluso al propio director del área, Juan Domingo Orabona.

La lectura política es contundente: nada de lo que ocurriera en el Senado podía escapar al conocimiento de Lauritto. Mucho menos la desaparición de enormes porcentajes del presupuesto legislativo.

El caso Otegui: de administrar contratos a auditarlos

Si el caso Diez genera sospechas, el recorrido de José María Otegui directamente enciende todas las alarmas institucionales.

Durante la gestión de María Laura Stratta en el Senado, Otegui fue designado director administrativo, es decir, uno de los responsables centrales del manejo de contrataciones y gastos.

Pero al finalizar el mandato de Stratta, Otegui fue trasladado estratégicamente a la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas, precisamente el organismo encargado de auditar esas mismas contrataciones legislativas.

El hombre que administró los contratos pasó a controlar la auditoría de sus propios actos administrativos.

Una jugada política y burocrática casi perfecta.

También una señal extremadamente grave sobre el nivel de blindaje interno que existía alrededor del sistema.

Denuncias previas, causas dormidas y una Justicia que miró hacia otro lado

El escándalo no nació en 2018.

Ya entre 2015 y 2017 existían denuncias de contratados a quienes les retenían hasta el 80 % de sus haberes.

Sin embargo, aquellas investigaciones jamás avanzaron.

Las causas se diluyeron. Los tiempos judiciales prescribieron. Y la sensación que recorría los pasillos judiciales era siempre la misma: “si esto avanza, caen todos”.

Enriquecimiento ilícito: la pregunta que nadie quiere responder

Mientras la Fiscalía avanza sobre el desvío de fondos públicos, permanece prácticamente desconectada otra pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero que permitió el crecimiento patrimonial de varios exfuncionarios legislativos?

Las causas por enriquecimiento ilícito que involucran a figuras como José Allende, Sergio Urribarri, Aldo Ballestena o Hernán Vitullo aparecen como expedientes paralelos que, misteriosamente, no terminan de cruzarse con la investigación principal.

La contradicción es enorme: los mismos fiscales que investigan el saqueo legislativo parecen evitar unir ambas historias.

El antecedente que anticipó el escándalo

En septiembre de 2018, el exempleado legislativo Carlos Cozzi denunció que le retenían el 70 % de su sueldo mientras trabajaba en la oficina del entonces diputado Ricardo Troncoso.

Días después, la Policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos del Nuevo Banco de Entre Ríos, sobre Avenida Ramírez y Don Bosco, en Paraná.

Allí fueron sorprendidos Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y otras personas utilizando múltiples tarjetas de débito ajenas para retirar dinero de cuentas vinculadas a contrataciones legislativas.

Ese episodio terminó convirtiéndose en el disparador público de la causa.

Los 770 contratos bajo sospecha y las 256 personas con doble contrato

La investigación actual ya expuso más de 770 contratos observados por la Justicia y posteriormente anulados en el ámbito legislativo durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Pero existe un dato todavía más explosivo: al menos 256 personas cobraban simultáneamente en el Senado y en Diputados.

Doble contrato. Doble sueldo. Doble circuito administrativo.

La lista completa de nombres revela una impresionante red de apellidos vinculados históricamente al poder político entrerriano.

El juicio que podría sacudir a toda la dirigencia entrerriana

Actualmente el proceso avanza con 18 imputados, luego de acuerdos de probation otorgados a otros doce acusados.

La Fiscalía ya presentó una extensa lista de testigos para el futuro juicio oral y público.

Entre los nombres convocados aparecen exvicegobernadores, exsenadores nacionales, autoridades contables, exsecretarios legislativos, directivos bancarios y funcionarios de organismos provinciales y nacionales.

Todo indica que el juicio podría convertirse en una radiografía completa del sistema político entrerriano de los últimos veinte años.

La nómina que compromete a la estructura política

Listado de las personas que aparecen repetidas en ambas Cámaras (HSER y HCDER). Doble contrato. Doble sueldo.

Son 256 personas en total las que aparecen repetidas en el listado.

Listado HSER: 552 nombres.

Listado HCDER: 452 nombres.

Total: 1004.

Repetidos: 256.