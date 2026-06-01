La causa que amenaza con desnudar el mecanismo de recaudación política más grande de la historia entrerriana
La causa de contratos truchos en Entre Ríos se transformó en uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia provincial. La investigación judicial expone un presunto sistema de recaudación ilegal dentro de la Legislatura entrerriana mediante contratos, doble sueldo y desvío de fondos públicos.
Lo que durante años se intentó presentar como una maniobra aislada de empleados infieles hoy aparece, cada vez con más claridad, como un sistema estructural de extracción de fondos públicos diseñado desde las más altas esferas del poder legislativo provincial.
La causa conocida mediáticamente como “Contratos Truchos” —rebautizada ahora simplemente como “Contratos”, en un evidente intento por descomprimir la presión pública y el desgaste político— investiga el presunto desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018.
Pero el verdadero dato político y judicial es otro: los contratos existían, tenían firmas, expedientes, documentación respaldatoria y autorización institucional. La maniobra ilícita no consistía en inventar empleados fantasmas, sino en quedarse con gran parte del dinero que cobraban los contratados.
El mecanismo: porcentajes para la cúpula y reparto territorial del dinero
El modus operandi era brutalmente simple y, a la vez, sofisticado en su cobertura política.
Un alto porcentaje del presupuesto destinado a contratos terminaba en manos de las presidencias de ambas Cámaras legislativas. El resto se distribuía entre presidentes de bloque y operadores políticos, quienes luego asignaban recursos según el peso territorial, electoral o político de cada legislador.
No eran contratos “truchos”. Eran contratos utilizados como sistema de financiamiento político paralelo.
El dinero público circulaba bajo apariencia legal, pero terminaba regresando a manos de quienes controlaban el poder.
Lo que nadie puede creer: ¿las máximas autoridades no sabían?
Resulta prácticamente imposible sostener ante la sociedad que dirigentes del peso político de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta desconocieran durante años semejante estructura de extracción sistemática de fondos públicos.
La hipótesis de que empleados menores “mexicanearon” a toda la dirigencia legislativa durante una década no resiste el menor análisis político ni administrativo.
Las firmas de las autoridades avalaban cada tramo del circuito.
Y mientras millones desaparecían, nadie veía nada.
Lauritto, Diez y el control absoluto del Senado
Uno de los puntos más sensibles del expediente gira alrededor del rol de Néstor Diez.
Cuando José Lauritto presidía el Senado provincial como vicegobernador, trasladó desde Concepción del Uruguay a Diez para ubicarlo como subdirector administrativo. Su función real habría sido mucho más profunda: controlar internamente el funcionamiento administrativo y monitorear incluso al propio director del área, Juan Domingo Orabona.
La lectura política es contundente: nada de lo que ocurriera en el Senado podía escapar al conocimiento de Lauritto. Mucho menos la desaparición de enormes porcentajes del presupuesto legislativo.
El caso Otegui: de administrar contratos a auditarlos
Si el caso Diez genera sospechas, el recorrido de José María Otegui directamente enciende todas las alarmas institucionales.
Durante la gestión de María Laura Stratta en el Senado, Otegui fue designado director administrativo, es decir, uno de los responsables centrales del manejo de contrataciones y gastos.
Pero al finalizar el mandato de Stratta, Otegui fue trasladado estratégicamente a la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas, precisamente el organismo encargado de auditar esas mismas contrataciones legislativas.
El hombre que administró los contratos pasó a controlar la auditoría de sus propios actos administrativos.
Una jugada política y burocrática casi perfecta.
También una señal extremadamente grave sobre el nivel de blindaje interno que existía alrededor del sistema.
Denuncias previas, causas dormidas y una Justicia que miró hacia otro lado
El escándalo no nació en 2018.
Ya entre 2015 y 2017 existían denuncias de contratados a quienes les retenían hasta el 80 % de sus haberes.
Sin embargo, aquellas investigaciones jamás avanzaron.
Las causas se diluyeron. Los tiempos judiciales prescribieron. Y la sensación que recorría los pasillos judiciales era siempre la misma: “si esto avanza, caen todos”.
Enriquecimiento ilícito: la pregunta que nadie quiere responder
Mientras la Fiscalía avanza sobre el desvío de fondos públicos, permanece prácticamente desconectada otra pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero que permitió el crecimiento patrimonial de varios exfuncionarios legislativos?
Las causas por enriquecimiento ilícito que involucran a figuras como José Allende, Sergio Urribarri, Aldo Ballestena o Hernán Vitullo aparecen como expedientes paralelos que, misteriosamente, no terminan de cruzarse con la investigación principal.
La contradicción es enorme: los mismos fiscales que investigan el saqueo legislativo parecen evitar unir ambas historias.
El antecedente que anticipó el escándalo
En septiembre de 2018, el exempleado legislativo Carlos Cozzi denunció que le retenían el 70 % de su sueldo mientras trabajaba en la oficina del entonces diputado Ricardo Troncoso.
Días después, la Policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos del Nuevo Banco de Entre Ríos, sobre Avenida Ramírez y Don Bosco, en Paraná.
Allí fueron sorprendidos Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y otras personas utilizando múltiples tarjetas de débito ajenas para retirar dinero de cuentas vinculadas a contrataciones legislativas.
Ese episodio terminó convirtiéndose en el disparador público de la causa.
Los 770 contratos bajo sospecha y las 256 personas con doble contrato
La investigación actual ya expuso más de 770 contratos observados por la Justicia y posteriormente anulados en el ámbito legislativo durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
Pero existe un dato todavía más explosivo: al menos 256 personas cobraban simultáneamente en el Senado y en Diputados.
Doble contrato. Doble sueldo. Doble circuito administrativo.
La lista completa de nombres revela una impresionante red de apellidos vinculados históricamente al poder político entrerriano.
El juicio que podría sacudir a toda la dirigencia entrerriana
Actualmente el proceso avanza con 18 imputados, luego de acuerdos de probation otorgados a otros doce acusados.
La Fiscalía ya presentó una extensa lista de testigos para el futuro juicio oral y público.
Entre los nombres convocados aparecen exvicegobernadores, exsenadores nacionales, autoridades contables, exsecretarios legislativos, directivos bancarios y funcionarios de organismos provinciales y nacionales.
Todo indica que el juicio podría convertirse en una radiografía completa del sistema político entrerriano de los últimos veinte años.
La nómina que compromete a la estructura política
Listado de las personas que aparecen repetidas en ambas Cámaras (HSER y HCDER). Doble contrato. Doble sueldo.
Son 256 personas en total las que aparecen repetidas en el listado.
Listado HSER: 552 nombres.
Listado HCDER: 452 nombres.
Total: 1004.
Repetidos: 256.
- ABASTO, Georgina Maria José – D.N.I. Nº 34.004.835
- ABASTO, Raúl Oscar – D.N.I. Nº 14.195.422
- ALARCON, Marina Carina – D.N.I. Nº 26.657.447
- ALBORNOZ, Graciela Beatriz – D.N.I. Nº 12.875.059
- ALBORNOZ, María Julia – D.N.I. Nº 23.327.917
- ALCEIBA, Fernando Martín – D.N.I. Nº 26.974.755
- ALEM, Fernanda Andrea – D.N.I. Nº 22.093.003
- ALVAREZ, María Emilia – D.N.I. Nº 34.208.528
- ALVAREZ, María Macarena – D.N.I. Nº 39.851.688
- ALVAREZ, María Victoria – D.N.I. Nº 28.718.349
- ANGELINI, José Fabián – D.N.I. Nº 18.232.842
- ANTIVERO, Ricardo Antonio – D.N.I. Nº 23.518.297
- ANTONIO SCHMIDT, Priscila E. – D.N.I. Nº 42.102.392
- ARIAS, Lucrecia Elin – D.N.I. Nº 25.109.919
- ARIAS, Paola Valeria – D.N.I. Nº 27.604.425
- ARIZONO, Miguel Alejandro – D.N.I. Nº 17.519.243
- BACH, Mauricio Javier – D.N.I. Nº 23.702.731
- BAIA, Ana Cintia – D.N.I. Nº 25.437.373
- BAIA, María Lorena – D.N.I. Nº 24.301.996
- BALCAZA, Martha Graciela – D.N.I. Nº 11.733.911
- BALCAZA, Mirna Dalila – D.N.I. Nº 26.657.370
- BALLADARES, Jorge Pablo – D.N.I. Nº 29.853.864
- BALMACEDA, David Carlos Agustín – D.N.I. Nº 33.774.241
- BALMACEDA, Luis David – D.N.I. Nº 16.488.599
- BARBERO, Mario Alberto – D.N.I. Nº 14.195.143
- BARBERO, Omar Atilio – D.N.I. Nº 14.195.405
- BARCOS, María Virginia – D.N.I. Nº 25.565.340
- BARON MARTINEZ, Eduardo Jesús – D.N.I. Nº 38.487.352
- BARON, Delia Mercedes Leticia – D.N.I. Nº 14.945.367
- BARRETO, Martín Hernán – D.N.I. Nº 27.235.346
- BARRIOS, Ramón Alejandro – D.N.I. Nº 24.542.441
- BEBER, María Laura – D.N.I. Nº 25.565.414
- BEBER, Nicolás – D.N.I. Nº 31.782.164
- BECKMAN, Flavia Marcela – D.N.I. Nº 25.109.529
- BECKMAN, Juan Salvador – D.N.I. Nº 21.411.332
- BELMONTE, Ivana Azucena – D.N.I. Nº 30.224.237
- BELMONTE, José Luis – D.N.I. Nº 17.519.467
- BELMONTE, Patricia Paola – D.N.I. Nº 25.961.854
- BELTRAMELLI, Gisela Vanina – D.N.I. Nº 29.432.228
- BENITEZ, Leonor Estela Verónica – D.N.I. Nº 25.437.382
- BENITEZ, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.305
- BERDUM, Fátima Pamela – D.N.I. Nº 33.774.250
- BERDUN, Silvina Antonella – D.N.I. Nº 34.004.935
- BILBAO, Alfredo – D.N.I. Nº 16.031.579
- BORINI, Jennifer Guadalupe – D.N.I. Nº 37.576.435
- BRESSAN, Georgina María Grisel – D.N.I. Nº 32.289.432
- BURGARDT, Rogelio Matías – D.N.I. Nº 32.709.914
- BUSTAMANTE, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 24.301.696
- CABROL, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 24.161.761
- CACERES, Alexandra Joana Leonela – D.N.I. Nº 38.487.354
- CACERES, Dulce Antonella – D.N.I. Nº 39.851.684
- CACERES GOMEZ, Jésica Daniela – D.N.I. Nº 34.331.391
- CAINO, Verónica – D.N.I. Nº 24.743.513
- CAMPOS, Hernán David – D.N.I. Nº 29.853.649
- CANO, Abel Eduardo – D.N.I. Nº 16.711.161
- CARIOLICHI, Leticia Sara – D.N.I. Nº 24.743.766
- CASERES, Liliana Guadalupe – D.N.I. Nº 22.923.639
- CASTILLO, José Nicolás – D.N.I. Nº 32.428.232
- CELIO, Eduardo Nicolás – D.N.I. Nº 32.709.939
- CENTURION, Eugenia Carolina – D.N.I. Nº 35.207.243
- CEPARO, Alexis Ramón – D.N.I. Nº 33.568.614
- CERRUDO, Claudia María – D.N.I. Nº 20.301.554
- CERRUDO, Patricia Raquel – D.N.I. Nº 22.093.076
- CERSOFIOS, María Cecilia – D.N.I. Nº 30.224.283
- CHAIRES, Sebastián Exequiel – D.N.I. Nº 34.819.516
- CHIAVON, Adrián Ismael – D.N.I. Nº 31.603.587
- CIBAU, Olga Rogelia – D.N.I. Nº 13.918.411
- CLAVERIA, Claudio Javier – D.N.I. Nº 24.301.782
- CLAVERIA, Roberto Cristian – D.N.I. Nº 26.657.406
- CLAVERIA, Roberto Fernando – D.N.I. Nº 16.141.743
- CLEMENT, Juan Marcos – D.N.I. Nº 36.216.709
- CLEMENT, Victoria Estefanía – D.N.I. Nº 34.819.504
- CONTRERAS, Magalí Marcela – D.N.I. Nº 32.051.815
- CORONA, Teresa Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.425
- CUATRIN, Andrés Guillermo – D.N.I. Nº 29.432.222
- CUATRIN, Ivana Lorena – D.N.I. Nº 26.657.481
- CUATRIN, Nicolás Fernando – D.N.I. Nº 32.709.843
- CUESTA, Viviana Raquel – D.N.I. Nº 18.156.401
- CUSCUETA, Raúl Enrique – D.N.I. Nº 13.125.127
- DALMASSO, Lucía Clarisa – D.N.I. Nº 34.004.816
- DE ASIS, Blanca Ester – D.N.I. Nº 14.195.109
- DE LAUDO, Ulises Diego Germán – D.N.I. Nº 24.301.884
- DE LOS SANTOS, Gustavo Fabián – D.N.I. Nº 24.743.684
- DE MAURICIO, María Belén – D.N.I. Nº 28.718.337
- DEABATO, José Ubaldo – D.N.I. Nº 17.159.430
- DEABATO, María Ivana – D.N.I. Nº 28.025.213
- DEABATO, Maximiliano José – D.N.I. Nº 33.201.378
- DEABATO, Noelia Elizabeth – D.N.I. Nº 30.730.822
- DEHAN, Emiliano – D.N.I. Nº 36.216.591
- DEHAN, Leonardo Fabián – D.N.I. Nº 28.718.143
- DEILOFF, Mario Martín – D.N.I. Nº 32.051.812
- DEMARIA, Mariela Edith – D.N.I. Nº 23.327.915
- DEMARTIN, Alejandro Bautista – D.N.I. Nº 16.711.233
- DEMARTIN, Andrea Noemí Beatriz – D.N.I. Nº 24.301.554
- DEMARTIN, Aníbal Marcos – D.N.I. Nº 16.031.547
- DEMARTIN, Marcos Juan Aníbal – D.N.I. Nº 37.576.516
- DEMARTIN ZANDOMENI, Camila Noemí – D.N.I. Nº 42.102.327
- DI LUDOVICO, Fiorella Natalí – D.N.I. Nº 35.495.694
- DIAZ, Jésica María Del Luján – D.N.I. Nº 33.568.520
- DIAZ, Liliana Silvia – D.N.I. Nº 16.488.665
- DIAZ, Sandra Mariela Guadalupe – D.N.I. Nº 22.253.945
- DIAZ, Sergio Maximiliano – D.N.I. Nº 27.235.347
- DIAZ, Verónica Jaqueline – D.N.I. Nº 31.144.385
- DIECI, Alicia Graciela – D.N.I. Nº 16.924.970
- DOMINGUEZ, María Carolina – D.N.I. Nº 34.208.649
- DUFOUR, Adrián Mariano – D.N.I. Nº 28.917.433
- EMERI, Alejandra Cecilia – D.N.I. Nº 26.657.348
- ESCALADA, Camila María Florencia – D.N.I. Nº 39.191.731
- ESCALADA, Carolina Elizabeth – D.N.I. Nº 29.853.763
- ESCALADA, Emilce Eliana – D.N.I. Nº 32.428.169
- ESCALADA, Gabriela Vanina – D.N.I. Nº 25.109.957
- ESCALADA, Nancy Rocío – D.N.I. Nº 26.046.242
- ESCALADA, Rubén Fabián – D.N.I. Nº 18.156.407
- ESCALADA, Sofía Pierina – D.N.I. Nº 42.102.341
- ESPELETA, Lidia Francisca – D.N.I. Nº 11.411.394
- ESPÍNDOLA, Carina Noemí – D.N.I. Nº 25.961.802
- ETCHEVERRY, Liliana Griselda – D.N.I. Nº 18.067.828
- FAGGIONATTO, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.567.839
- FALICO, Mirta Beatriz – D.N.I. Nº 13.918.423
- FÁLICO, Osvaldo Aníbal – D.N.I. Nº 13.125.138
- FARIAS VOLPE, Gisela Viviana – D.N.I. Nº 27.235.437
- FAURE, Roberto Ariel – D.N.I. Nº 24.301.621
- FERNANDEZ, Carlos Ariel – D.N.I. Nº 23.327.914
- FERNANDEZ, Rodrigo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.819
- FERRARI MUÑOZ, Geraldina Leonela – D.N.I. Nº 37.576.447
- FERREYRA, Alejandro Rubén – D.N.I. Nº 23.702.730
- FERREYRA, Silvia Patricia – D.N.I. Nº 23.518.252
- FESER, María Liliana – D.N.I. Nº 23.327.940
- FLORES, Nélida Eva – D.N.I. Nº 16.924.975
- FONTANA, Mirta Lucrecia – D.N.I. Nº 14.195.407
- FRANCISCONI, Facundo Nicolás – D.N.I. Nº 36.524.385
- FREZZIA, Ivana Marianela – D.N.I. Nº 30.224.238
- GALLI, Irene Marcela – D.N.I. Nº 20.301.551
- GARBARINO, Emanuel Ignacio – D.N.I. Nº 30.730.825
- GARCÍA, Carlos Ramón – D.N.I. Nº 17.781.939
- GARCÍA, Estela Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.439
- GAUNA, María Emilia – D.N.I. Nº 33.774.208
- GETTIG, Ofelia – D.N.I. Nº 14.195.409
- GILES RETAMAR, Luciano Emmanuel – D.N.I. Nº 34.208.534
- GIMENEZ, Ángela Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.243
- GIMENEZ, Cristian Eduardo – D.N.I. Nº 25.109.914
- GIMENEZ, Malvina Guadalupe – D.N.I. Nº 27.604.422
- GIRAUDI, Fernando Luis Miguel – D.N.I. Nº 32.709.917
- GIUSTI DIAZ, Víctor Hugo – D.N.I. Nº 17.519.435
- GODI, Silvia Analía – D.N.I. Nº 20.612.396
- GOMEZ, Cristian Ariel – D.N.I. Nº 28.025.247
- GOMEZ, Fabiana Alejandra Ramona – D.N.I. Nº 24.301.734
- GOMEZ, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 16.711.238
- GOMEZ, Lisandro Emanuel – D.N.I. Nº 32.709.847
- GOMEZ, Mara Elizabeth – D.N.I. Nº 27.235.402
- GOMEZ, Mariana Ayelén – D.N.I. Nº 36.216.702
- GOMEZ, Roberto Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.447
- GOMEZ, Sandra Elizabeth – D.N.I. Nº 23.126.314
- GONZALEZ, Armando Cristian – D.N.I. Nº 25.109.522
- GONZALEZ, Emiliano Hernán – D.N.I. Nº 33.201.312
- GONZALEZ, Víctor Abel – D.N.I. Nº 17.781.916
- GRANDOLI, Alicia Ramona – D.N.I. Nº 16.488.583
- GRANDOLIO, Gisela María del Valle – D.N.I. Nº 29.853.640
- GRANDOLIO, Lorena María del Luján – D.N.I. Nº 27.235.342
- GRASSELLI, Omar Reinaldo – D.N.I. Nº 13.918.422
- HASENAUER, Gustavo David – D.N.I. Nº 28.025.216
- HERNANDEZ, Germán Exequiel – D.N.I. Nº 34.004.939
- HERRLEIN, Leonidas Emanuel – D.N.I. Nº 35.207.247
- HIRSCHFELD, Cristhian Emmanuel – D.N.I. Nº 34.819.514
- ILARDO, Gustavo José – D.N.I. Nº 20.301.550
- ITHURRALDE, Juan Cruz – D.N.I. Nº 33.568.616
- JUAREZ RONCONI, María Belén – D.N.I. Nº 30.730.835
- KAP, Orlando Fabián – D.N.I. Nº 22.093.004
- KIHN, Anabella Rocío – D.N.I. Nº 38.487.350
- KRAPP, Guido Daniel – D.N.I. Nº 30.224.232
- KRAWEZUC, Daniela Judit – D.N.I. Nº 31.603.522
- LARRONDO, Carmen Beatriz – D.N.I. Nº 14.945.334
- LARRONDO, María Fernanda – D.N.I. Nº 23.702.735
- LARRONDO, María Virginia – D.N.I. Nº 25.109.916
- LARRONDO TABO, Juan Manuel – D.N.I. Nº 36.216.711
- LARRONDO TABO, Marcos Valentín – D.N.I. Nº 40.548.337
- LEDESMA, Adrián Rubén Jesús – D.N.I. Nº 28.718.342
- LEDESMA, César Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.162
- LEDESMA, Eliana Laura del Luján – D.N.I. Nº 31.603.585
- LEDESMA, Stella Maris – D.N.I. Nº 18.067.842
- LEDESMA, Viviana Beatriz – D.N.I. Nº 22.253.916
- LEITES, María Andrea – D.N.I. Nº 25.437.370
- LEIVA, Flavia Guadalupe – D.N.I. Nº 35.207.240
- LEIVA, Gloria Rosana – D.N.I. Nº 22.253.942
- LEIVA, María Carolina – D.N.I. Nº 28.917.422
- LESCANO, Rolando Fabricio – D.N.I. Nº 29.432.235
- LINARES, Pedro Gerardo – D.N.I. Nº 14.654.407
- LIVONI, Angélica Adriana – D.N.I. Nº 20.612.394
- LOPEZ, Romina Fernanda – D.N.I. Nº 33.774.240
- LORENZATO, Carmelo Argentino – D.N.I. Nº 11.411.391
- LUCHINI, María Sol – D.N.I. Nº 33.201.373
- LUI, María Angélica – D.N.I. Nº 13.567.847
- LUNA, Beltrán Mariano – D.N.I. Nº 33.568.514
- LUNA, Daniela Agustina – D.N.I. Nº 41.341.396
- LUNA, Germán Alfredo – D.N.I. Nº 26.046.239
- LUNA, Hugo Américo – D.N.I. Nº 14.945.342
- LUNA, Urbano Darío – D.N.I. Nº 24.542.443
- LUQUE, Hugo Antonio – D.N.I. Nº 16.141.734
- LUQUEZ, Ricardo José Fabián – D.N.I. Nº 21.411.334
- LUTTE, Juan Ramón – D.N.I. Nº 16.141.742
- MACHADO, Lorena Verónica – D.N.I. Nº 26.046.241
- MACHELLO, Lucy Nora – D.N.I. Nº 11.733.913
- MAMONDES, Iara – D.N.I. Nº 42.614.394
- MANAVELLA, Otilia Matilde – D.N.I. Nº 12.875.051
- MANAVELLA, Susana Mercedes – D.N.I. Nº 13.125.131
- MANDIROLA, María Evangelina – D.N.I. Nº 26.974.752
- MANGONA, Analía Roxana – D.N.I. Nº 25.961.851
- MANGONA, Brian Nahuel – D.N.I. Nº 39.191.734
- MANGONA, Javier Hernando – D.N.I. Nº 27.604.414
- MANGONA, Vicente Oscar – D.N.I. Nº 16.031.571
- MANSILLA, María José – D.N.I. Nº 34.331.396
- MANSILLA, Renato Jesús – D.N.I. Nº 36.524.302
- MANSILLA, Silvia Liliana – D.N.I. Nº 22.923.635
- MARECHAL, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.519.241
- MAROTE, Juan Domingo – D.N.I. Nº 12.316.591
- MARTINEZ, Asunción – D.N.I. Nº 11.411.396
- MARTINEZ, Cintia Romina – D.N.I. Nº 30.224.235
- MARTINEZ, Cristian Andrés – D.N.I. Nº 26.974.761
- MARTINEZ, Daniel Rubén – D.N.I. Nº 17.781.935
- MARTINEZ, Elsa Argentina – D.N.I. Nº 12.316.571
- MARTINEZ, Federico Ángel Gabriel – D.N.I. Nº 35.495.641
- MARTINEZ, Gustavo – D.N.I. Nº 24.542.447
- MARTINEZ, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 29.432.225
- MARTINEZ, Irene Raquel – D.N.I. Nº 14.654.437
- MARTINEZ, Lorena María Del Luján – D.N.I. Nº 28.025.241
- MARTINEZ, Luciana Cecilia – D.N.I. Nº 32.289.447
- MARTINEZ, Norberto Armando – D.N.I. Nº 16.711.162
- MARTINEZ, Pablo Martín – D.N.I. Nº 31.603.516
- MARTINEZ, Pedro Aniceto – D.N.I. Nº 13.567.842
- MARTINEZ, Rocío Belén – D.N.I. Nº 37.121.394
- MARTINEZ, Rocío Stella Maris – D.N.I. Nº 34.819.522
- MARTINEZ ZARATE, Dennis Iván – D.N.I. Nº 35.207.242
- MARUZKA, Sonia Mabel – D.N.I. Nº 20.612.391
- MASTRACHIO, Dante Gonzalo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.914
- MASTRACHIO, Yolanda Raquel – D.N.I. Nº 12.316.576
- MENA, Hugo Rubén – D.N.I. Nº 17.519.462
- MENA GIOVENI, María Jazmín – D.N.I. Nº 41.341.391
- MENA GIOVENI, Viviana Giselle – D.N.I. Nº 33.201.314
- MENDOZA, Nidia Guadalupe – D.N.I. Nº 23.126.316
- MENDOZA, Otilia Viviana – D.N.I. Nº 24.161.763
- MINETTI, Isabel Noemí – D.N.I. Nº 16.141.747
- MIRAGLIO, Marianela Soledad – D.N.I. Nº 33.568.612
- MOLINA, Vanina María Sol – D.N.I. Nº 32.428.242
- MONGIARDO, Valeria Luján – D.N.I. Nº 31.782.169
- MONTAÑANA, Héctor Eduardo – D.N.I. Nº 16.488.649
- MONZON, Fabiana Teresa – D.N.I. Nº 24.743.763
- MONZON, María Vanesa – D.N.I. Nº 28.718.147
- MOREIRA, Sandra Mariela – D.N.I. Nº 22.093.071
- MOREL, María Florencia – D.N.I. Nº 36.216.596
- MUTEVERRÍA, Gabriel Gastón – D.N.I. Nº 31.144.373
- MUTEVERRÍA, Gabriela Alejandra – D.N.I. Nº 29.853.862
- NARVAEZ, Carina Noemí – D.N.I. Nº 27.604.416
- NEBEL, Melissa Elizabeth – D.N.I. Nº 36.524.391
- NEVES, María Estefanía – D.N.I. Nº 32.428.164
- NEVES, Matías Miguel – D.N.I. Nº 33.774.247
- ORBEGOZO, Leonel – D.N.I. Nº 38.487.356
- ORBEGOZO, Ramón Edgardo – D.N.I. Nº 16.924.976
- ORTIZ, Mirta Ester – D.N.I. Nº 16.031.543
- OTERO, Alejandra Isabel – D.N.I. Nº 23.327.916
- OVIN, Nadia Rocío – D.N.I. Nº 35.495.696
- PACHECO, Nancy Anabel – D.N.I. Nº 32.051.814
- PACHECO, Roxana Emilce – D.N.I. Nº 30.730.832
- PAGNONE, Daniel Marcelo – D.N.I. Nº 24.301.991
- PAGNONE, María Elena – D.N.I. Nº 22.253.940
- PAGNONE, Patricia Griselda – D.N.I. Nº 25.109.913
- PALACIOS, Liliana Noemí – D.N.I. Nº 22.923.634
- PASGAL, Adelina Ester – D.N.I. Nº 14.195.147
- PAULIN, Viviana Rosario – D.N.I. Nº 18.232.847
- PELTZER, Rosa Mercedes – D.N.I. Nº 16.711.163
- PERALTA, Hernán Pablo – D.N.I. Nº 28.025.214
- PEREYRA, Claudia Beatriz – D.N.I. Nº 22.923.640
- PEREYRA, Daniela Yudith – D.N.I. Nº 33.201.316
- PEREYRA, María Laura – D.N.I. Nº 33.568.516
- PEREZ, Armando Alberto – D.N.I. Nº 14.654.435
- PÉREZ, Diego Andrés – D.N.I. Nº 29.432.229
- PIACENZA, Hilda Inés – D.N.I. Nº 13.918.425
- POIDOMANI, Marisol Andrea – D.N.I. Nº 32.709.916
- POIDOMANI, Rodrigo Víctor Manuel – D.N.I. Nº 35.495.640
- PRETTIS, Yamil Josué – D.N.I. Nº 35.495.647
- PUCHETA, Leandro Andrés – D.N.I. Nº 30.730.829
- PUNTÍN, Josué Alberto – D.N.I. Nº 36.216.594
- QUIDI, Miguel Aníbal – D.N.I. Nº 17.519.463
- QUIROGA, María José – D.N.I. Nº 34.004.832
- RAFFO, Ileana Inés – D.N.I. Nº 24.301.622
- RAMIREZ, Andrea Celeste – D.N.I. Nº 35.207.241
- RAMIREZ, Zaira Milagros – D.N.I. Nº 42.614.391
- RAMOS, Mirna Elizabeth – D.N.I. Nº 26.974.754
- RETAMAR, Matías Exequiel – D.N.I. Nº 36.216.706
- REYNOSO, María de los Ángeles – D.N.I. Nº 24.301.761
- RIOS, Domingo Hugo – D.N.I. Nº 17.781.934
- RIVAS, Marisa Guadalupe – D.N.I. Nº 23.702.734
- RIVERO, Griselda Fabiana – D.N.I. Nº 26.657.485
- RIVERO, Ivana Lorena Araceli – D.N.I. Nº 31.603.584
- RIVERO, Lidia Inés – D.N.I. Nº 16.488.663
- ROCHA, Carina Alejandra – D.N.I. Nº 26.974.750
- ROCHA, Leonardo Carlos Alberto – D.N.I. Nº 31.144.384
- RODRIGUEZ, Agustina – D.N.I. Nº 40.548.334
- RODRIGUEZ, Emiliano Oscar – D.N.I. Nº 32.289.435
- RODRIGUEZ, Héctor – D.N.I. Nº 18.156.405
- RODRIGUEZ, José Carlos – D.N.I. Nº 16.924.971
- RODRIGUEZ, María Eugenia – D.N.I. Nº 28.718.334
- RODRIGUEZ, Pablo Oscar – D.N.I. Nº 34.004.814
- RODRIGUEZ, Vanina Inés Bernadette – D.N.I. Nº 28.025.234
- ROLDAN, Graciela Yolanda – D.N.I. Nº 13.567.843
- ROLON, Sebastián Hugo René – D.N.I. Nº 30.224.285
- ROMERO, María Angélica – D.N.I. Nº 23.327.935
- ROMERO, Ricardo Luis – D.N.I. Nº 18.067.843
- RONCOLATE, Gustavo Daniel – D.N.I. Nº 23.702.732
- ROSKOFF, Johanna Mariel – D.N.I. Nº 37.121.391
- RUGE, Ariel Enrique – D.N.I. Nº 25.109.917
- RUGE, Nahir Lourdes Virginia – D.N.I. Nº 39.851.685
- RUGE, Oscar Raúl – D.N.I. Nº 16.031.542
- RUIZ DIAZ, Analía Lorena – D.N.I. Nº 28.917.425
- RUIZ DIAZ, Fernando Adolfo – D.N.I. Nº 24.301.885
- RUIZ MORENO, Mariela Patricia – D.N.I. Nº 22.253.935
- RUSSO, Carlos Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.435
- RUSSO, Guillermo Maximiliano – D.N.I. Nº 34.819.505
- SACK, Elva Inés – D.N.I. Nº 16.711.235
- SADABA, Cristian Hernán Miguel – D.N.I. Nº 32.428.234
- SALINAS, Nora Raquel – D.N.I. Nº 20.301.556
- SALINAS, Raúl Juan Edgardo – D.N.I. Nº 14.195.142
- SALVARINI, Franco Leonel – D.N.I. Nº 39.191.735
- SALVARINI, Nicolás Alfredo – D.N.I. Nº 33.201.376
- SANTA CRUZ, Nerina Micaela – D.N.I. Nº 41.341.394
- SANTINI, Carlos Adalberto – D.N.I. Nº 13.918.416
- SARAVIA, Ruberto Miguel – D.N.I. Nº 17.519.434
- SARNAGLIA, Agustín – D.N.I. Nº 34.331.394
- SARNAGLIA, Fernando Gastón – D.N.I. Nº 31.144.376
- SARNAGLIA, Leonardo – D.N.I. Nº 33.568.522
- SARNAGLIA, Sergio Alejandro – D.N.I. Nº 25.437.385
- SATLER, Evaristo – D.N.I. Nº 11.733.916
- SATLER, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.159.442
- SATLER, Maximiliano Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.163
- SCHMIDT, Mabel María – D.N.I. Nº 20.612.395
- SCHONHALS, Fernando Romeo – D.N.I. Nº 26.657.342
- SCIALOCOMO, Esteban Ángel Alberto – D.N.I. Nº 28.025.242
- SCIALOCOMO, Giuliana María – D.N.I. Nº 38.487.355
- SCIALOCOMO, Luis Oscar – D.N.I. Nº 16.488.591
- SCIALOCOMO, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.341
- SENTELLAS, Liliana Beatriz – D.N.I. Nº 20.301.552
- SERBIN, Lorena María Magdalena – D.N.I. Nº 32.051.816
- SIONE, Claudia Ester – D.N.I. Nº 24.301.763
- STEWART, Luciano Emanuel – D.N.I. Nº 35.495.691
- SUAREZ, Jésica Ivana – D.N.I. Nº 34.004.916
- SUAREZ, Paola Viviana – D.N.I. Nº 26.657.442
- SZCZECH, Diana María – D.N.I. Nº 28.917.435
- SZCZECH, Martín Sebastián – D.N.I. Nº 31.603.525
- TOSO, Aldana Micaela – D.N.I. Nº 39.191.732
- TOSO, Rosana Mabel – D.N.I. Nº 22.093.073
- ULMAN, Ángela Ramona – D.N.I. Nº 14.945.364
- VALLE, Emanuel Ramón – D.N.I. Nº 32.428.163
- VEGA, Darío Oscar – D.N.I. Nº 24.161.762
- VELAZQUEZ, Carlos Alfredo – D.N.I. Nº 16.141.735
- VELEZ, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.125.135
- VERGARA, Florentina Concepción – D.N.I. Nº 11.411.395
- VIDAL, Aníbal Daniel – D.N.I. Nº 25.961.805
- VILLAGRA, Julio César – D.N.I. Nº 18.232.843
- VILLALBA, Emiliano Javier – D.N.I. Nº 33.201.371
- VILLALBA, Gisela Alejandra – D.N.I. Nº 30.730.824
- VILLARRUEL, Graciela Liliana – D.N.I. Nº 18.156.406
- WALPERT, Alejandro Maximiliano – D.N.I. Nº 29.853.761
- WALPERT, Luciana Julieta – D.N.I. Nº 32.709.842
- YACOPETTI, Carmelo Nicanor – D.N.I. Nº 11.733.914
- YACOPETTI, María Cristina – D.N.I. Nº 14.654.434
- YARULL, Analía Ester – D.N.I. Nº 24.743.685
- YARULL, Stela Maris – D.N.I. Nº 16.924.972
- YARULL, Susana Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.247
- YRALA, Esteban Augusto – D.N.I. Nº 27.235.405
- ZALAZAR, Guadalupe Andrea Carolina – D.N.I. Nº 36.216.705
- ZANUTTINI, Darío Silvio – D.N.I. Nº 23.327.942
- ZAPATA, Camila Fiorella – D.N.I. Nº 40.548.335
- ZAPATA, Claudio Gonzalo – D.N.I. Nº 28.718.347
- ZAPATA, Jésica Marlene – D.N.I. Nº 34.208.647
- ZARAGOZA, Luis Alberto – D.N.I. Nº 16.031.576
- ZOFF, Edgardo Aníbal – D.N.I. Nº 16.711.234
- ZOFF, Hernán Francisco – D.N.I. Nº 32.051.813
- ZOFF, Juliana Inés – D.N.I. Nº 30.730.834
- ZOFF, Micaela Josefina – D.N.I. Nº 36.524.347