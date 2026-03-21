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El gobernador Rogelio Frigerio comunicó la formalización de un acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para apoyar la producción.

El gobernador Rogelio Frigerio comunicó la formalización de un acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para apoyar la producción y comercialización del sector en Entre Ríos. Asimismo, entregó préstamos a productores de ovinos y dijo que acompañarlos “es una política de Estado”.

La palabra de Rogelio Frigerio

Al brindar su discurso este viernes en la inauguración de la 29ª edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, el mandatario entrerriano la calificó como “una de las más importantes y con mayor identidad que tiene nuestra provincia, donde se nuclean productores apícolas de todo el país y de gran parte de la región”.

A su vez, dio cuenta de la importancia para el gobierno que encabeza de acompañar al sector “no solo con presencia sino también con hechos concretos”. Al respecto, recordó el anuncio realizado el año pasado de gestión de un crédito para el sector a través de la FIDA. “Hoy lo firmé, son 15 millones de dólares muy importantes para destinar al sector”, exclamó ante la concurrencia.

Con este empréstito, Frigerio dijo: “Vamos a hacer el camino de Maciá a Guardamonte y a trabajar en los accesos a las cooperativas y a los predios de muchos de los productores; también vamos a generar fondos para instrumentos, herramientas de los apicultores que necesitan para mejorar su producción”.

Por otro lado, aprovechando la presencia de productores ovinos, dio cuenta de la entrega de préstamos proclamados, que reemplazan la Ley Ovina Nacional. “Nos hicimos cargo de eso porque queremos que el sector ovino de Entre Ríos también sea uno de los más importantes del país”, agregó.

Al felicitar a los gestores de la muestra, Frigerio recalcó que su forma de gobernar es “acompañando al que produce, al que genera empleo y al productor que genera raigo”, para cerrar insistiendo que “cada productor apícola da laburo y arraigo a nuestra gente y eso tiene que ser una política de estado”.

El acto tuvo lugar en el Predio Multieventos de Maciá, donde el gobernador fue recibido por el intendente Ariel Müller y por el senador Rafael Cavagna, en representación de la vicegobernadora Alicia Aluani. El titular del Poder Ejecutivo entrerriano asistió acompañado por los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la diputada nacional Alicia Fregonese, los senadores provinciales Diego Conti y Nancy Miranda, y el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.

Además, desde el Gobierno nacional asistió el coordinador del Consejo Nacional Apícola, Alexis Rodríguez; y se sumaron intendentes de la zona y el presidente de la Asociación Argentina de Apicultores, Lucas Martínez.

Durante la visita a Maciá, el gobernador visitó el albergue municipal inaugurado el fin de semana anterior, gracias al trabajo conjunto de los Gobiernos provincial y local.