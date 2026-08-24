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Los artistas de Gualeguaychú Alonso Nicolás Villanova y Stella Okon presentarán “Camino diVino”, una muestra que invita a descubrir la identidad entrerriana a través del arte, tomando al vino y al mosto como inspiración y materia de expresión.

La inauguración se realizará el jueves 27 de agosto, a las 14:30, en la Representación del Gobierno de Entre Ríos, Suipacha 844, Buenos Aires.

El recorrido enlaza dos universos representativos de la provincia: los viñedos y la producción vitivinícola, y el color y la celebración del Carnaval de Gualeguaychú. La muestra reúne las series “diVino Carnaval” y “Cepa Origen”, con obras realizadas con vino, mosto, acrílico, bordado artesanal y técnicas mixtas.

Como parte de la apertura, el público podrá participar de una degustación de vinos entrerrianos y disfrutar de una presentación artística vinculada al carnaval.