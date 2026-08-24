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El gobernador Rogelio Frigerio participó este lunes de la inauguración de la nueva sucursal de McDonald’s en Paraná, ubicada en el predio de la ex Terminal de Ómnibus. La inversión, de un millón de dólares, se concretó a través del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) y permitió la creación de más de 75 nuevos puestos de trabajo. Al respecto, el mandatario aseguró que “como todas las transformaciones del Estado, se van consolidando con resultados concretos”.

La apertura se enmarca en una política provincial destinada a promover inversiones privadas y generar empleo. Desde su puesta en marcha, el RINI se consolidó como una herramienta exitosa para el desarrollo productivo de Entre Ríos: ya registra 165 proyectos aprobados, más de 265 millones de dólares comprometidos en nuevas inversiones y cerca de 2.600 puestos de trabajo proyectados en toda la provincia.



Durante el acto, el gobernador Rogelio Frigerio celebró la apertura de un nuevo local de la franquicia y destacó la relevancia de la apertura para la inserción laboral de los habitantes de la ciudad. “Es el puntapié inicial para que 80 jóvenes de Paraná puedan conseguir un empleo formal de calidad y eso es a lo que tiene que apuntar la provincia”.



En ese marco, se refirió al impacto del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). “Por eso el RINI. Este es el número 156. Son 156 emprendedores, empresarios que apostaron en un momento complicado por seguir generando empleo y riqueza en nuestra provincia. Son 400 mil millones de pesos de inversiones comprometidas. Ya no estamos tan lejos de los 3.000 puestos de trabajo. Este es el camino. Como todas las transformaciones del Estado, se van consolidando con resultados concretos”, sostuvo.



Por último, agradeció al empresario al decir que “necesitamos de más empresarios que sigan apostando y creyendo verdaderamente que los entrerrianos damos para mucho más”.



Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, valoró el impacto de la alianza público-privada para sanear un sector urbano históricamente postergado. “En este lugar había los restos de una vieja terminal de la ciudad que hace más de 30 años dejó de ser terminal”. También puso en valor los 80 puestos de trabajo y la concepción ambiental del emprendimiento, precisó que el terreno sigue siendo de la municipalidad e indicó que el emprendimiento comercial “potencia las chances de tener más empleo en la ciudad y la circulación de gente que beneficiará al comercio de la zona”, insistió tras manifestar “mi alegría gobernador que esté acompañando este acto porque es importante para Paraná”, concluyó.



Finalmente, el empresario Hugo Ricardo Zamparo dijo sentirse “honrado por la presencia del gobernador y de la intendenta Rosario Romero. Este era un sueño de hace muchos años y finalmente se concretó. Soy paranaense por elección y amo este lugar”, dijo tras agradecer.



El emprendimiento

El nuevo local incorpora distintas modalidades de atención, con servicio por mostrador, Drive-Thru (Automac), el primero en la ciudad, y delivery. Además, brindará atención durante las franjas de desayuno, almuerzo, merienda y cena, ampliando la oferta de servicios para vecinos y visitantes de la capital entrerriana.



La inversión fue realizada por Combos del Paraná S.A., empresa franquiciada de McDonald’s en Paraná desde julio de 2000, cuyos operadores son Hugo Ricardo Zamparo y Mariana Leticia Abrego.