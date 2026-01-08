Balance 2025 y hoja de ruta 2026: la gestión de Entre Ríos que articula territorio, producción y cultura

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Desde la Representación Oficial de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia consolidó un año de intensa actividad institucional, con foco en economías regionales, cultura y turismo. El desafío ahora es profundizar esa agenda en 2026, con más competitividad y escucha federal.

La agenda de la provincia de Entre Ríos durante 2025 tuvo un punto de encuentro claro entre dos geografías que se miran y se necesitan: Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires. Ese vínculo se articula desde la Representación Oficial de la provincia en la Capital Federal, espacio que conduce el ingeniero agrónomo José Moulia, y que durante el último año se convirtió en una verdadera plataforma de gestión.

“Fue un año con mucho trabajo y mejores resultados”, resume Moulia al hacer el balance de 2025. La representación no solo reforzó su rol institucional tradicional, sino que amplió su alcance hacia una gestión activa para el desarrollo, integrando producción, cultura, turismo y servicios para los entrerrianos que viven o transitan por Buenos Aires.

El dato concreto da dimensión del esfuerzo: 45 eventos realizados a lo largo del año, abarcando expresiones culturales, promoción turística y visibilización productiva. A eso se sumó una intensa tarea de articulación que incluyó más de 500 gestiones ante embajadas, organismos nacionales e internacionales, ministerios y entidades técnicas, con un objetivo claro: generar oportunidades para la provincia sin demandar recursos adicionales al Estado provincial.

Uno de los hitos del año fue la participación en la Noche de las Casas de Provincia, donde Entre Ríos desplegó todo su potencial productivo y cultural en Buenos Aires. Con la calle cortada, emprendedores, economías regionales y comparsas de Gualeguaychú, capital nacional del carnaval, mostraron una postal viva de la identidad entrerriana.

La gestión también tuvo un fuerte sesgo productivo. Con una trayectoria ligada a la agroindustria y las economías regionales, Moulia impulsó gestiones que permitieron retomar exportaciones ovinas desde la provincia después de casi dos décadas. Con el acompañamiento de SENASA y del sector privado, se logró coordinar productores, frigoríficos y exportadores. El resultado: el primer contenedor con destino a Omán, y nuevos envíos proyectados a Cuba y países de Medio Oriente.

“Fue gestión pura. La provincia no puso un peso”, destaca. El trabajo incluyó identificar plantas habilitadas, ordenar la logística y recuperar mercados que supieron ser estratégicos para Entre Ríos.

En un plano más amplio, el balance también reconoce el contexto. La provincia, señala Moulia, fue recibida en una situación compleja y hoy el gobernador Rogelio Frigerio enfrenta el desafío de ordenar las cuentas y reconstruir infraestructura clave. Entre las prioridades aparecen la baja de impuestos, la revisión del esquema de juicios laborales y la recuperación de los caminos rurales, un punto crítico para la competitividad.

Aun así, el potencial está intacto. La provincia muestra fortaleza en citricultura, nuez pecán, arroz, avicultura, carne, viñedos, apicultura y forestoindustria, con un entramado de pequeñas y medianas empresas que hoy sostienen el desarrollo regional y la metalmecanica como desafío de crecimiento. Zonas como Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario reflejan ese cambio estructural hacia un modelo más diversificado y familiar en particular de la citricultura local.

De cara a 2026, el mensaje es realista. “Vamos a tener que seguir siendo fuertes”, admite Moulia, consciente de que los cambios estructurales llevan tiempo. Pero también plantea una expectativa clara: que el Gobierno Nacional escuche más a las provincias y a las economías regionales, y que el concepto de libre comercio se aplique con condiciones equitativas para competir en igualdad.

El cierre es personal y político a la vez. Con 23 años en la función pública y otros tantos en el sector privado, Moulia reivindica la experiencia como herramienta. “No es conocer países para pasear, es conocerlos para hacer negocios”, dice. Ese capital acumulado es el que busca poner al servicio de Entre Ríos en un 2026 que se perfila exigente, pero cargado de oportunidades.