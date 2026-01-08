DESDE ESTE MIÉRCOLES AUTOVÍA DEL MERCOSUR ASUME LA OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS NACIONALES 12 Y 14

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La empresa Autovía del Mercosur tomó posesión del Corredor Vial integrado por las Rutas Nacionales 12 y 14, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión de esta importante red

Este martes se firmó el contrato mediante el cual la empresa Autovía del Mercosur tomó posesión del Corredor Vial integrado por las Rutas Nacionales 12 y 14, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión de esta importante red de tránsito.

A partir de las 0 horas del miércoles 7 de enero, la compañía comenzará a operar formalmente sobre el corredor, asumiendo la prestación integral del servicio, que incluye obras de mejoramiento y puesta en valor de la totalidad de la red vial conformada por las Rutas Nacionales 12, 14, 135, 015 y 117, con una extensión total de 682,28 kilómetros.

Fin del pago en efectivo y nuevas modalidades

Con la entrada en vigor del nuevo sistema, queda sin efecto el cobro en efectivo. Las modalidades habilitadas serán:

TelePASE, como opción principal y más conveniente.

Pagos electrónicos a través de tótems instalados en las estaciones.

Desde la segunda quincena de enero, los dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y sistema NFC (pago con celulares inteligentes).

En el esquema vigente, quienes opten por el pago electrónico manual abonarán el doble de la tarifa aplicada mediante TelePASE, incentivando la adhesión al sistema automático.

Obras y seguridad vial

Previo al inicio formal de la operatoria, ya se venían realizando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada. Con la firma del contrato, estas acciones se intensificarán dentro de un plan integral de obras orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor.

Finalmente, se solicita a los usuarios extremar la precaución en las zonas de obra, respetando la señalización y los límites de velocidad, con el objetivo de preservar la seguridad tanto de quienes transitan como de los trabajadores que desarrollan tareas en el lugar.