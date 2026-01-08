Transporte. Presentan iniciativa para revertir 100 años de desinversión del ferrocaril argentino y reimpulsarlo

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

AIMAS, el Foro por el Tren Cordobés y la UNC impulsan el Modelo Ferroviario 5F, una propuesta para habilitar la concesión de una red ferroviaria en 4 zonas geográficas de Argentina.

En un encuentro estratégico que reunió a sectores productivos (cámaras, clusters, empresas) académicos (universidades) y gubernamentales (municipios y miembrosde la Legislatura),elForo por el Tren Cordobés, la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS), junto al Prorrectorado de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), presentaron el Modelo Ferroviario Integrado 5F. Por el cual, se busca transformar el sistema ferroviario a partir de un modelo de negocio rentable y accesible que integre cargas, pasajeros y logística de última milla.

La propuesta del Modelo Ferroviario Integrado 5F consiste en un proyecto de concesión a 99 años de toda la red ferroviaria en 4 mallas geográficas.

El conocimiento como motor del cambio

Juan Marcelo Conrero, prorrector de Desarrollo Territorial de la UNC, destacó el rol de la universidad como nexo indispensable para el desarrollo regional sostenible.

Conrero subrayó que el ferrocarril debe ser un “motor de desarrollo” para los pueblos y que la actual coyuntura de licitaciones representa una “ventana de oportunidad” única para reclamar un servicio que contemple el desarrollo del interior profundo.

Por último, el prorrector enfatizó la necesidad de aunar esfuerzos entre intendentes, cámaras empresariales y universidades para generar un aval sólido que influya en las próximas políticas públicas.

Romper el dogma ferroviario

Por su parte, el presidente de AIMAS, Jorge de Mendonça, fue contundente al diagnosticar la crisis del sector: “Cuanto más se achica la red, más deficitario es el sistema”.

De Mendonça presentó el “Modelo 5F” como una quinta generación ferroviaria que rompe con la separación tradicional entre cargas y pasajeros, proponiendo una “Economía de Variedad” donde el ferrocarril atienda desde grandes cargas hasta e-commerce y pasajeros zonales.

El presidente de AIMAS señaló que el ferrocarril actual apenas atiende a 231 clientes de un universo de 520.000 empresas, y que la clave de la rentabilidad reside en la alianza total con el camión y la logística.

Claudio García, del Foro por el Tren Cordobés, expresó que el grupo de asociaciones que conforman el Foro y que hace muchos años bregan por la recuperación del servicio ferroviario, decidió sumarse al esfuerzo de AIMAS e impulsar el Modelo Ferroviario Integrado 5F desarrollado por esa organización.

Participación y próximos pasos

Durante el debate, las voces de la producción y el territorio coincidieron en que la demanda logística hoy se encuentra cautiva en las carreteras por falta de alternativas eficientes.

Carlos Bertone, del Clúster Automotriz, advirtió que el tren representa apenas un tercio del costo del camión, factor determinante para la competitividad exportadora de Córdoba.

En sintonía, referentes de la Unión Industrial de Córdoba y del sector cementero, como Holcim, señalaron que la industria está lista para migrar sus cargas al sistema ferroviario siempre que se garanticen tiempos de entrega y costos que permitan a las pymes competir.

Desde la gestión local, enviados de los municipios de Obispo Trejo, Toledo y la Agencia Intermunicipal de Gestión Regional (Jesús María, Colonia Caroya, Sinsacate y Colonia Vicente Aguero), destacaron la urgencia de recuperar las estaciones como centros multimodales que inyecten recursos y empleo genuino en sus comunidades.

Por su parte, el experto del ambiente ferroviario mexicano Saúl Romero Blake instó a los actores argentinos a organizar esta masa crítica de carga para exigir una oferta que se ajuste a sus necesidades reales.

La vicepresidente del CIMCC (Cámara Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba), Alejandra Cesolari destacó que la integración ferroviaria no solo reducirá costos operativos, sino que será un dinamizador clave para generar nuevas oportunidades de empleo y contratos para las empresas metalmecánicas de la región e instó a los presentes a establecer una agenda de trabajo inmediata que permita traducir la necesidad logística en acciones concretas.

La discusión cerró con la convicción de que el éxito del Modelo 5F radica en esta alianza estratégica entre el conocimiento académico, el sector privado y el protagonismo pleno del territorio.

Próximo encuentro

El próximo encuentro tendrá lugar el jueves 12 de febrero de 2026 en Campus Norte UNC (Autopista Córdoba – Jesús María, Km 11), para lo cual se conformó una mesa de trabajo denominada Comité Intermodal 5F, la cual funcionará apoyada en un grupo de WhatsApp entre las y los interesados.

Por cualquier duda o contacto enviá tu mail al: prorrectorado@pdt.unc.edu.ar