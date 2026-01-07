“Pudo superar el estado crítico en el que estaba”. Gimena Bordet salió de terapia intensiva y analizan trasladarla a Argentina

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Este miércoles a última hora de la tarde, la Municipalidad de Colón informó que –luego de 26 días en terapia intensiva- Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser, fue transferida a una sala intermedia en Brasil, gracias a su favorable evolución, y sin necesidad de recurrir al respirador.

También le fueron retirados los sedantes y comenzaron a realizarle tratamiento fisiátrico para mejorar su movilidad. Se encuentra lúcida y se evalúa la situación de las fracturas sufridas en el accidente.

A la vez, dieron a conocer que pudo hablar y comunicarse por videollamada con sus hijos.

De continuar con este ritmo de recuperación, en los próximos días se analizará su traslado hacia Argentina. Se está a la espera del diagnóstico médico de su estado general para evaluar todas las alternativas posibles.

“El milagro que comenzó en la ruta terminó ayer”

Por su parte, José Luis Walser expresó su felicidad por la evolución de su esposa a través de un audio compartido en redes sociales.

“Después de un proceso largo y doloroso de 26 días, (Gimena) pudo superar el estado crítico en el que estaba. Hoy está en una sala intermedia sin ningún aparato, sin respirador, sin sedantes, aguardando por nuevos análisis y resultados de sus fracturas de cadera y otras partes del cuerpo”.

El presidente municipal se mostró esperanzado de que “en los próximos días nos den el alta y podamos ir a Colón a reencontrarnos con la familia y todos ustedes”.

“El milagro que comenzó en la ruta el 9 de diciembre terminó ayer (martes 6 de enero) con Gime sana de sus pulmones y recuperándose plenamente”, dijo Walser.

Ambos funcionarios agradecen el apoyo permanente de toda la comunidad de Colón como así también las muestras de apoyo y oraciones pidiendo por la recuperación.