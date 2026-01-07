EE.UU. incauta dos buques vinculados con el petróleo venezolano, uno de ellos con bandera rusa

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Estados Unidos incautó este miércoles dos petroleros vinculados al crudo venezolano.

Uno de los buques, el Marinera (previamente denominado Bella 1), navegaba por las aguas del Atlántico Norte, mientras que el segundo, conocido como M/T Sofia, operaba en el mar Caribe.

Ambos, alega el país norteamericano, violaban sus sanciones.

Sobre el Marinera el ejército estadounidense publicó en X: “El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro”.

La captura del Marinera fue autorizada por una orden judicial que incluye a sus tripulantes, por lo que estos podrían ser trasladados a Estados Unidos y procesados, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La operación contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Reino Unido, que participaron en la incautación del petrolero como “parte de los esfuerzos globales para combatir la evasión de sanciones”, señaló el Ministerio de Defensa británico.

Por su parte, el Ministerio de Transporte de Rusia señaló que había perdido la comunicación con el Marinera tras el abordaje estadounidense, y matizó que el buque había recibido el 24 de diciembre un “permiso temporal” para navegar bajo bandera de la Federación Rusa.

Rusia desplegó un submarino y otros buques para escoltar el petrolero antes de que este fuera interceptado, según fuentes de Washington.