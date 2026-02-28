DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El avance de un frente frío produce un descenso notorio de marcas en la región Pampeana y parte del Litoral. En el extremo norte seguirán las marcas de hasta 35 °C, mientras que varias otras provincias del oeste y noroeste del país tendrán frecuentes tormentas estos días.

Un frente frío barrió toda la zona central de la Argentina en las últimas horas y comenzaba a afectar la porción norte del país en el comienzo de este miércoles, produciendo a su paso un significativo cambio de masa de aire con descenso de temperaturas.

Marcas bastante frescas volvían a registrarse en este amanecer en la región Pampeana especialmente, a la espera que para mañana el núcleo de aire frío en superficie se extienda además a buena parte del Litoral conforme avance un centro de altas presiones.

La estabilidad comenzará a ser un denominador común en el resto de esta semana en buena porción del este y noreste de la Argentina, pero distinto será el caso del centro-oeste y noroeste del país, en donde la permanencia de aire húmedo y el paso de distintas perturbaciones atmosféricas en niveles superiores darán las condiciones propicias para que las tormentas aisladas continúen, por momentos con fuerte intensidad.

Se siente el ingreso de aire frío en el centro y noreste de Argentina

La región Pampeana muestra en este comienzo de miércoles temperaturas bastante bajas para lo esperable de un mes de febrero. Las marcas se acercaban a 10 °C en La Pampa, en tanto que buena parte del interior de la provincia de Buenos Aires registraba entre 10 y 17 °C, ubicándose los valores más altos en la Costa Atlántica en donde todavía el viento soplaba de manera regular del sector sur.

En el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires tocaba los 15 °C luego de más de un mes, en tanto que el conurbano registraba marcas inferiores a 12 °C.

Esta región central del país presentará hoy en general tiempo bueno, salvo algunos chaparrones aislados en la costa sur bonaerense (Mar del Plata, Necochea…), con máximas que se mantendrán bastante acotadas entre 20 y 26 °C.

Temperaturas de hasta 35 °C se esperan este miércoles en el norte argentino.

En el noreste argentino si bien las temperaturas comienzan a bajar progresivamente, hoy todavía pueden darse marcas máximas de hasta 35 °C en lugares como Corrientes, Chaco y Formosa. El tiempo también aquí se presentará óptimo, a excepción de Misiones en donde podrían reportarse chaparrones o tormentas aisladas con el cambio de vientos al sur.

Para el jueves el sur y centro del Litoral sufrirán un descenso más notorio de temperaturas, con una mañana fresca y una tarde agradable, mientras que en la porción norte el recambio de aire tendrá menos efecto en las temperaturas, y volverían a repetirse valores calurosos entre 30 y 35 °C.

A excepción de algún chaparrón o tormenta puntual sobre Santa Fe o el oeste de la provincia de Buenos Aires, toda la región centro-este y noreste seguirá presentando tiempo bueno en lo que resta de esta semana, con temperaturas que retomarán la senda del ascenso nuevamente a partir del día viernes cuando los vientos vuelvan a tomar mayor componente del noreste.

Alerta por tormentas fuertes de manera local en estas provincias

Como comentábamos al comienzo del informe, el panorama para La Pampa, Córdoba, y las provincias de Cuyo y del NOA (Noroeste argentino) es distinto al detallado para el centro y noreste del país.

Aquí perdurarán las condiciones inestables en las próximas jornadas, fomentadas por la elevada humedad y el cruce de distintas perturbaciones. Al mismo tiempo, el descenso térmico que se siente en el resto del país, no tendrá tanto efecto en estas regiones, salvo casos puntuales.

Tormentas aisladas se movian al comienzo de la mañana del miércoles entre San Luis, La Rioja y Córdoba.

Al comenzar la mañana de este jueves se reportaban tormentas aisladas entre el norte de San Luis, este de La Rioja y noroeste de Córdoba. Si bien para hoy no rige ningún alerta oficial por tormentas fuertes, se prevé que estos fenómenos se mantengan en forma aislada en la región con intensidad leve a moderada, pudiendo extenderse a otras zonas del noroeste argentino con el correr del día.

Para mañana jueves, sí se activa un alerta de nivel amarillo en la zona del este y noreste de San Luis y centro-oeste de Córdoba, abarcando especialmente las zonas serranas de estas provincias a la espera de tormentas que pueden ser localmente fuertes. Otro alerta análogo rige además hacia la noche para el sur de Salta, en donde podrían acumularse de 15 a 30 mm en poco tiempo.

Para el viernes, el alerta amarillo por tormentas fuertes se posa sobre el oeste de La Pampa, en donde comenzarían a darse fuertes activaciones entre la tarde y la noche, conectando esta actividad con lo que pueda suceder también en Mendoza y San Luis.

En líneas generales, toda la franja oeste del país continuará muy activa en lo que resta de la semana, con precipitaciones localmente fuertes especialmente en zonas serranas de San Luis y Córdoba, como así también sectores de Tucumán, Salta y Jujuy, con valores acumulados totales que podrían superar localmente los 50 mm para los próximos 5 días.