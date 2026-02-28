DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El conductor puso en duda el mayor acierto con el que se regodea el oficialismo, y además deslizó un alerta respecto al destino de nuestro presidente condicionado por la suerte de Donald Trump.

Baby Etchecopar analizó en duros términos la situación que atraviesa el país, y arremetió con una doble advertencia para Javier Milei, a la vez que cargó contra el kirchnerismo y gobiernos anteriores por la debacle en la que dejaron a la economía nacional.

“Han convencido a la gente que después de este hambre, viene el paraíso… Tenía que hablar de esto, y es necesario que lo digamos porlque hay un pacto preexistente y espurio para que nadie diga que hay inflación”, comenzó contundente Etchecopar poniendo en duda el presunto éxito del gobierno de Milei en tal materia.

Luego, el conductor remarcó: “Chicos, hay inflación, y si no es una inflación causada por el Gobierno, es una inflación causada por los inescrupulosos… Hoy la economía está hecha mierda, hay que decirlo, primero por culpa del kirchnerato, y ahora por culpa del mileiato. Yo no sé quién tiene la culpa, pero hay una sola verdad, la guita no alcanza”.

Baby Etchecopar compartió un tajante análisis sobre el presente del país con Javier Milei

Siguiendo con su cuestionamiento al plan económico, Baby Etchecopar le preguntó a su público mirando a cámara si están bien con el rumbo trazado por el gobierno de Javier Milei.

En su línea de observaciones hacia el presidente, el periodista reparó además en la cantidad de viajes de Milei a Estados Unidos, y recordó que Donald Trump está salpicado por los escandalosos archivos de Jeffrey Epstein.

“Si se cae Trump en Estados Unidos, que es muy probable, qué va a pasar con este muchacho”, se preguntó Baby Etchecopar por el vínculo de Javier Milei con el mandatario norteamericano. En este sentido, el comunicador compartió su incertidumbre por el futuro del presidente argentino, ya que del otro lado a nivel nacional “no tiene adversarios, sino golpistas”.

“Yo quiero que dure los cuatro años, y si es necesario y hace las cosas bien, cuatro años más. Pero alguien le le tiene que avisar que hay inflación, alguien le tiene que avisar que a la gente no le alcanza”, concluyó Etchecopar en su doble advertencia para Milei por la crisis económica en nuestro país y la dependencia de Trump términos de apoyo.