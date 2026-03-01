DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Através de las redes sociales y WhatsApp, circula un mensaje que está encabezado con la frase “Nos legaron este lugar para celebrar la fe…” Los puntos suspensivos sugieren que algo más está en juego, además de la memoria agradecida de los católicos por la riqueza espiritual e histórica de la Catedral San Antonio de Padua.

Enseguida, el “flyer” apela a una invitación: a ser “protagonistas con nuestro aporte” en la restauración del templo. En una primera etapa, la obra incluye “techos, desagües pluviales y un relevamiento de situación e intervención”.

Un número de teléfono (de Secretaría: 0345 4211282) y, especialmente, el alias de una cuenta bancaria, indican el camino a seguir para quienes quieran hacer su aporte: PEON.COLOR.SALERO

La Catedral San Antonio de Padua tiene una riquísima historia, ligada a los orígenes de Concordia, como también a su crecimiento de la ciudad y a la identidad de sus habitantes.

En 1833 se destinó el predio frente a la Plaza 25 de Mayo para el templo. Inicialmente, era un rancho humilde con techo de paja.

Recién en 1899 el templo actual fue inaugurado y bendecido. La obra fue proyectada por el arquitecto Juan Arnaldi y construida por los constructores Ponzoni y Cía.

En 1910 se completaron las dos torres que flanquean la fachada, dándole su aspecto definitivo.

Otro hito fundamental en su historia acontece en 1961, cuando al ser creada la Diócesis de Concordia por parte del Papa Juan XXIII, el templo fue elevado al rango de Catedral. Su primer obispo fue Monseñor Ricardo Rösch.

En su estilo arquitectónico predomina el eclecticismo con fuertes influencias neoclásicas.

En su fachada presenta dos torres imponentes y un frontis triangular sostenido por columnas.

En su interior posee una planta en cruz latina con una gran nave central y dos laterales. Se destaca el altar mayor, realizado en mármol de Carrara.

En su interior se encuentran los restos de los primeros obispos de la diócesis y valiosas imágenes religiosas, incluyendo una de San Antonio de Padua traída de Italia.

En 2011, la catedral de la Diócesis de Concordia fue declarada Monumento Histórico Nacional por decreto presidencial, reconociendo su valor arquitectónico y su rol como epicentro social y espiritual de la región.

Hoy, año 2026, urge que tan magnífico patrimonio sea restaurado.

Fuente: El Entre Ríos