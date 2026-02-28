DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

A Donald Trump se le muestra una foto del cuerpo del ayatolá tras el ataque israelí al complejo de Teherán.

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, murió en ataques aéreos israelíes , según el servicio de inteligencia del país.

El cuerpo del Ayatolá fue recuperado de los escombros, plagado de heridas de metralla, después de que su recinto en Teherán fuera alcanzado por hasta 30 bombas el sábado.

A Donald Trump, presidente de Estados Unidos , y a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, se les mostró una prueba fotográfica del exitoso asesinato.

Trump dijo a NBC News que la Casa Blanca consideraba que era una "historia correcta" que Khamenei había sido asesinado, junto con "un gran número" de líderes del régimen.

Esta muerte representa el golpe más serio al régimen iraní desde la revolución de 1979, cuando los ayatolás llegaron al poder.

Se dice que el cuerpo del ayatolá fue encontrado entre los escombros de su complejo en Teherán.

Estados Unidos e Israel instaron a los iraníes a forzar un cambio de régimen, y algunos iraníes salieron a las calles de Teherán el sábado por la noche para celebrarlo.

Israel llevó a cabo un ataque contra el complejo de Jamenei en la primera salva de ataques contra Irán el sábado por la mañana.

El sábado por la noche, Irán disparó misiles y drones contra objetivos civiles en todo Medio Oriente después de la ofensiva contra el régimen islámico.

Un hotel de cinco estrellas en Dubai , varios edificios residenciales en Bahréin y el aeropuerto internacional de Kuwait fueron atacados mientras Teherán respondía con una andanada de drones y misiles balísticos.

Mohammad Pakpour, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), y Amir Nasirzadeh, su ministro de Defensa, también murieron en ataques que se espera que duren varios días.

El asalto fue el mayor vuelo militar en la historia de la fuerza aérea israelí, teniendo como objetivo bases militares, instalaciones nucleares y edificios gubernamentales en todo Irán.

El señor Trump supervisó la operación desde Mar-a-Lago, su casa en Florida, donde anunció el inicio de la operación, bautizada como Epic Fury.

Dijo: “Durante 47 años, el régimen iraní ha gritado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha librado una interminable campaña de derramamiento de sangre.

Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo. Jamás podrán poseer un arma nuclear.

Dirigiéndose a los iraníes, Trump dijo a las tropas que depongan las armas o se enfrentarán a una muerte segura y pidió al pueblo iraní que inicie un levantamiento y tome el control del gobierno.

“Digo esta noche que la hora de vuestra libertad está cerca”, dijo en un video publicado en Truth Social.

Trump dijo que el ataque conjunto duraría “tanto como fuera necesario”, desatando una ola de ataques que amenazaron con desestabilizar la región.

Mientras las explosiones sacudían Teherán y otras ciudades, el régimen prometió llevar a cabo una represalia “aplastante”, disparando misiles hacia Israel y bases estadounidenses en cinco estados vecinos del Golfo.

Irán atacó el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin, la más vulnerable de las bases estadounidenses, mientras escombros caían del cielo sobre los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Jordania.

Jordania afirmó que se “ocupó” de 49 drones y misiles balísticos.

El lujoso hotel Fairmont Palm de Dubai quedó envuelto en llamas el sábado por la noche tras ser alcanzado por un dron suicida de Shahed.

Cuatro personas resultaron heridas y existe el temor de que los británicos alojados en el hotel, que cuenta con 391 habitaciones de lujo, puedan estar entre los heridos o incluso muertos.

Los vuelos en Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de defensa aérea resonó sobre Dubái. La metralla de un ataque con misiles iraníes contra Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, mató a una persona, según informaron los medios estatales.

Estados Unidos había reunido una importante fuerza de ataque en la región mientras presionaba a Irán para que cesara su programa nuclear en negociaciones que no lograron llegar a un acuerdo el jueves.

Sir Keir Starmer, bajo presión para explicar si Gran Bretaña había permitido a Estados Unidos utilizar Diego García, la base militar de las Islas Chagos, dijo que el Reino Unido no estuvo involucrado en el ataque .

“Irán puede poner fin a esto ahora”, declaró en un discurso televisado. “Deberían abstenerse de nuevos ataques, abandonar su programa de armas y cesar la atroz violencia y represión contra el pueblo iraní”.

Aviones de combate de la fuerza aérea israelí lanzaron cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos en varios lugares de Irán, incluidos sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles.

Uno de los ataques tuvo como objetivo un sitio en Tabriz, al oeste de Irán. Este sitio era utilizado por la unidad iraní de misiles tierra-tierra, que planeaba lanzar decenas de misiles desde allí hacia civiles israelíes.

El momento del ataque estadounidense no es casualidad. Los índices de aprobación de Trump están en su nivel más bajo y, con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina , los republicanos corren el riesgo de perder la Cámara de Representantes.

Con el control en juego, el presidente espera que un golpe decisivo contra un agresor extranjero ayude a su partido a aferrarse al poder.

Una columna de humo se eleva sobre Teherán después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Crédito : AP

El Ministerio de Defensa de Irán dijo que proporcionaría armas y equipos para continuar su operación “hasta la derrota del enemigo”.

“Como en el pasado, continuaremos brindando apoyo completo de armas y equipos a los valientes combatientes de la gran nación iraní para la continuación de las operaciones ‘True promise four’ y la derrota de los enemigos”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El CGRI bloqueó el paso a través del Estrecho de Ormuz, la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, en una medida que corre el riesgo de inflar los precios mundiales del petróleo .

Los ataques podrían sacudir los mercados mundiales, sobre todo si Irán convierte el estrecho de Ormuz en un lugar inseguro para el tráfico comercial. Un tercio de las exportaciones mundiales de petróleo transportadas por mar pasaron por el estrecho en 2025.

Netanyahu habló más tarde por teléfono con Trump, pero los detalles de la decisión de atacar a Irán siguieron siendo un secreto muy bien guardado.

Los funcionarios israelíes dijeron a Axios que Israel había atacado a los hijos de Jamenei, aunque la inteligencia sugiere que sobrevivieron a los ataques.

Trump dijo a Axios el sábado que tenía varias “rampas de salida” diplomáticas de la operación, que continuó hasta el domingo.

Dijo: «Puedo extenderme y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos en unos años si empiezan a reconstruir [sus programas nucleares y de misiles]’. En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque».

Después del ataque, Trump habló con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, según Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Hasta el sábado por la noche, el presidente no había compartido con el público detalles de los ataques y la urgencia detrás de ellos.

Irán había declarado su deseo de evitar una guerra, pero mantuvo su derecho a enriquecer uranio. No quiso abordar otros asuntos, como su programa de misiles de largo alcance ni su apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbolá.

Irán afirma que no ha enriquecido uranio desde junio, pero ha impedido que los inspectores internacionales visiten los lugares que Estados Unidos bombardeó durante la Operación Martillo de Medianoche el verano pasado.

Fotografías satelitales analizadas por medios de comunicación han mostrado nueva actividad en dos de esos sitios , lo que sugiere que Irán está tratando de evaluar y potencialmente recuperar material.

Trump había amenazado con una acción militar, pero se abstuvo tras la reciente represión iraní de las protestas, impulsadas por agravios económicos, que derivaron en una ofensiva nacional contra los clérigos gobernantes. Se estima que más de 7.000 personas murieron .

Nigel Farage y Kemi Badenoch apoyaron los ataques contra Irán , mientras que los políticos de izquierda afirmaron que violaban el derecho internacional.

El Sr. Farage, líder de Reform UK, instó al Primer Ministro a permitir el uso de bases militares británicas y “apoyar a los estadounidenses en esta lucha vital”.

La señora Badenoch, la líder conservadora, dijo que “apoya a nuestros aliados en Estados Unidos e Israel” mientras “enfrentan la amenaza” de Irán .

El Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI dijeron que estaban en un estado de alerta máxima ante un ataque por parte de agentes y células durmientes iraníes que se teme que estén implantadas en todo Estados Unidos.

Cuando la oscuridad cayó sobre la región, las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes comenzaron la segunda etapa de la misión, continuando los ataques hasta bien entrada la noche.

Imágenes de video que circulan en las redes sociales muestran a los iraníes celebrando la muerte del líder supremo, con gente aplaudiendo en las calles a pesar del apagón casi total de Internet.

Información adicional de Lily Shanagher