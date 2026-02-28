DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, murió en un gran ataque contra Irán lanzado por Israel y Estados Unidos, dijeron funcionarios israelíes a The Associated Press el sábado.https://www.youtube.com/embed/CXP_uPkf_sY?enablejsapi=1

Vista en vivo desde el Medio Oriente después de que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán.

Ni Estados Unidos ni Irán hicieron comentarios inmediatos sobre su situación. El asesinato del segundo líder de la República Islámica, que no tenía sucesor designado, pondría en duda su futuro y plantearía la posibilidad de un conflicto prolongado, dadas las amenazas iraníes de represalias.

En un discurso televisado a nivel nacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había “crecientes indicios” de que Jamenei había sido asesinado cuando Israel atacó su complejo la madrugada del sábado.

Poco después del discurso, dos funcionarios israelíes informaron que Israel había confirmado su muerte. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio oficial y no dieron más detalles.

Jamenei sucedió al ayatolá Ruhollah Jomeini, líder de la Revolución Islámica de 1979. Tenía la última palabra en todas las políticas importantes, liderando el estamento clerical iraní y su Guardia Revolucionaria paramilitar, los dos principales centros de poder de la teocracia del país.

Mientras se desarrollaba el ataque contra Irán, el presidente Donald Trump instó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino” alzándose contra el liderazgo islámico. En un video que anunciaba las “principales operaciones de combate”, Trump dijo a los iraníes: “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”.

Los medios estatales iraníes, citando a la Media Luna Roja, informaron el sábado por la noche que al menos 201 personas habían muerto y más de 700 habían resultado heridas. Irán respondió disparando misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en la región, y los intercambios de disparos continuaron durante la noche.

Algunos de los primeros ataques contra Irán parecieron impactar cerca de las oficinas de Jamenei, de 86 años. Antes de que las autoridades israelíes confirmaran la muerte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a NBC News que Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian estaban vivos, «hasta donde yo sé». Calificó el ataque de «no provocado, ilegal y absolutamente ilegítimo».

AP