La Casa Blanca publicó fotos del presidente Donald Trump y su equipo de seguridad nacional monitoreando los ataques a Irán mientras se encontraban en Palm Beach, en el club privado del presidente, Mar-a-Lago.

Cortinas negras cubren la sala y Trump se sienta junto a la secretaria general de la Casa Blanca Susie Wiles; al secretario de Estado, Marco Rubio; y al director de la CIA, John Ratcliffe. Dan Scavino también está presente en la sala.

Varios teléfonos están sobre la mesa y un cartel detrás de Trump muestra un mapa de la región con la inscripción “Operation Epic Fury” en la esquina inferior derecha.

En fotos adicionales compartidas por la Casa Blanca, se muestra al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, señalando mapas. El vicepresidente J.D. Vance también aparece en la Sala de situación de la Casa Blanca, donde se conectó a una línea de conferencia con Trump y el resto del equipo de seguridad nacional.

CNN informó previamente que Vance estuvo en la Sala de situación durante la noche junto a la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Energía, Chris Wright; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

