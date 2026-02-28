DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Gobierno rompió el negocio de Acara-Siomaa. Autoblog había publicado ayer la ruta de la venta de datos.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció ayer que las estadísticas del mercado automotor argentino volverán a ser públicas. De esta manera, el Gobierno rompió el negocio de Acara-Siomaa, una consultora privada integrada por un grupo de concesionarios de autos, que vendían los datos del mercado. Autoblog había publicado ayer la ruta de la venta de información de los Registros del Automotor por medio del sistema Siomaa (ver nota).

En la puja por el control de los datos de patentamientos, el mercado automotor argentino se encuentra sin estadísticas desde el pasado 5 de febrero. Ese día dejó de funcionar el Siomaa, que vendía un abono con el servicio de datos del mercado a las automotrices, concesionarios, compañías de seguro y otros organismos. Hoy viernes cerrarán los datos de patentamientos de febrero, pero existe la posibilidad de que no se difunda el informe habitual de Acara con las cifras del mercado (ver archivo histórico).

El Ministerio de Justicia informó ayer cómo será el procedimiento, de ahora en más, para que los datos de patentamientos vuelvan a ser de acceso público:

“El Ministerio de Justicia informa que detectó que la información contenida en los sistemas de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) no se encontraba disponible en igualdad de condiciones para todos los interesados. Determinados actores accedían a datos registrales relevantes sin que existiera un mecanismo público, transparente y uniforme para su consulta. Con el objetivo de garantizar dicha transparencia y un acceso equitativo a la información pública, la Dirección Nacional se encuentra desarrollando un nuevo sistema abierto que centralizará y disponibilizará de manera oficial los datos que administra el organismo. Hasta tanto el nuevo sistema entre en funcionamiento, se podrán solicitar reportes con información registral relevante, incluyendo la cantidad de inscripciones y transferencias mensuales, discriminados por competencias, y el reporte con análisis de las inscripciones iniciales mensuales por marca, modelo y tipo de vehículo.Los interesados podrán requerir esta información vía correo electrónico a privadad@dnrpa.gov.ar o mediante nota dirigida a la Dirección Nacional”.

De acuerdo a la investigación publicada ayer en Autoblog, el Siomaa accedía a los datos de patentamientos mediante informantes que trabajan en la DNRPA y, con esas estadísticas, comercializaban un servicio con un abono promedio de 300 mil pesos mensuales, entre diferentes empresas privadas (ver nota). La medida de ayer no impedirá que Siomaa siga brindando ese servicio, pero ahora facilitará el acceso al público de manera gratuita, para que cada interesado pueda contar con las estadísticas de manera libre y desde la fuente oficial.

El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, celebró anoche la medida: “Un currito menos. Bien, Mariano Cúneo Libarona y equipo. ¡Viva la libertad, carajo!” Una empresa privada conocida como ElCeroKM, que publicita ofertas de autos 0km de concesionarios de todo el país, anunció anoche que comenzó a confeccionar su propias estadísticas de patentamientos del mercado automotor argentino, con los primeros datos oficiales a los que pudo acceder. Ese análisis se publicará de manera libre y gratuita en su web y redes sociales (ver abajo).

