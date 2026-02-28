DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un grupo de concesionarios de Acara montó una consultora que facturaba millones con las cifras de patentamientos.

El mercado automotor argentino se quedó sin datos sobre las cifras de ventas y patentamientos de vehículos. Tal como informó Autoblog esta semana (ver primera nota), el conflicto entre el Gobierno y la asociación de concesionarios (Acara) interrumpió el flujo de cifras y estadísticas que recibía la consultora privada Siomaa: este “Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino” usaba los datos públicos de los Registros del Automotor para venderle un servicio estadístico a a las automotrices, concesionarios y compañías de seguro, entre otras empresas.

¿Pero cómo llegaban los datos públicos de la DNRPA (la dirección de registros del automotor, dependiente del Ministerio de Justicia) al sistema informático del Siomaa? Con la ayuda de fuentes con conocimiento de los movimientos estadísticos de la DNRPA y del propio Siomaa, Autoblog pudo reconstruir la ruta que convertía a los datos de patentamientos en un negocio millonario que se vendía a los privados.

Como el caso de Siomaa se encuentra siendo investigado por estos días por el Ministerio de Justicia, se publican sólo las iniciales de las personas involucradas.

* Paso 1 – El Matrimonio L: Al ser un “Ente Cooperador” del Estado argentino, la asociación de concesionarios (Acara) tiene empleados y familiares en varias dependencias de la función pública (leer historia). Ahí entra en juego el Matrimonio L, integrado por E.L. y N.L. Ella trabaja en el Ministerio de Justicia desde hace 28 años y él se desempeña en Acara desde hace casi dos décadas. N.L. fue la primera en implementar un método diario para compartir con Acara -con la intermediación de su esposo- los datos frescos de todos los patentamientos diarios del mercado automotor argentino, que se cargaban en las bases de datos de la DNRPA (usando el sistema informático del Ministerio de Justicia). El proceso nació de manera muy simple: descargar un informe diario en Excel con todos los datos de las operaciones y enviarlo a E.L., que lo compartía internamiente en Acara

* Paso 2 – Los Hermanos B: H.B. es un informático que trabaja en Acara y su hermana A.B. se desempeña como nexo entre Acara y las dependencias públicas con las que colabora este “Ente Cooperador”. Fue de ellos la idea de comenzar a procesar y clasificar los datos de ese rústico Excel diario de N.L., hasta darle la forma de un informe que se pudiera vender a las empresas interesadas en acceder a las estadísticas del mercado automotor argentino.

* Paso 3 – La Consultora: R.P. y M.S. son dos empresarios con extensa trayectoria en el mundo de los negocios informáticos. Su especialidad es crear “soluciones digitales” para el manejo de datos, sistemas de cobranza, facturación y servicios de comercio online. Su aporte fue crear Siomaa, una consultora profesional, que transformó los datos de la DNRPA en una web con todos los datos del mercado automotor argentino, incluyendo rango etáreo, género, ciudad de radicación y “precio transaccional” pagado por cada comprador de un vehículo en la Argentina (desde autos y motos hasta camiones, remolques y maquinaria agrícola).

* Paso 4 – La Venta de Abonos: El servicio de datos que R.P. y M.S. armaron con Siomaa tiene un nivel de detalle que aún hoy es elogiado (y extrañado) por los principales jugadores del mercado automotor argentino. El abono de Siomaa ronda los 300 mil pesos mensuales por usuario, pero se sabe que comercializa “paquetes personalizados” para grandes empresas. Una terminal automotriz, por ejemplo, puede tener en su cuenta mensual hasta 100 abonos individuales para diferentes ejecutivos y analistas de la empresa (sin contar los que contrata por su cuenta la red de concesionarios).

* Paso 5 – Las Valuaciones: Entre los servicios que la dupla Acara-Siomaa brinda a empresas y dependencias del Estado figuran las valuaciones de los vehículos de segunda mano. Es una tabla llamada “Guía Oficial de Precios”, que no tiene nada de oficial porque está confeccionada por un ente privado sujeto a las arbitrariedades de cotización. Ese cálculo de las valuaciones de los vehículos de segunda mano es confeccionado por una dupla pintoresca, conocida como “Superman y Duffman”: dos aficionados al cosplay, que se especializaron en los superhéroes de Los Simpson y DC Comics, pero que en sus ratos libres se dedican a ponerle precio a los autos de segunda mano. La arbitrariedad de esa “Guía Oficial de Precios” causó el mes pasado una crisis en el Gobierno porteño de Jorge Macri, quien terminó culpando a Acara por los abusos en el aumento de las valuaciones de los autos usados (lo que repercutió en un fuerte salto en el costo del impuesto a las patentes, ver nota).

* Paso 6 – La Simbiosis: Cuando el Gobierno del presidente Javier Milei comenzó a aplicar la famosa “motosierra” en varias dependencias del Estado y se decidió achicar la plantilla de empleados del Ministerio de Justicia, muchos de los despedidos fueron en realidad empleados de Acara (que trabajaban en las oficinas públicas, pero cobraban su sueldo de la asociación de concesionarios). El nivel de simbiosis y de relación histórica que existe entre Acara y el Ministerio de Justicia (que controla la DNRPA) es tan profundo que la suspensión del servicio de Siomaa aún no es garantía de que vaya a desaparecer por completo. Existe una puja interna en Acara para “entregar cabezas” de algunos eslabones de la cadena de comercialización de datos públicos. El objetivo es intentar recomponer el servicio de Siomaa y mantener vivo un negocio millonario de venta de información pública.

* Paso 7 – Los Otros Negocios: La “Guía Oficial de Precios” y la venta de estadísticas a través de Siomaa no son los únicos negocios que muestran los lazos entre Acara y las dependencias del Estado. También persisten otras fuentes de ingresos, como las ventas de Formularios para la inscripción de vehículos y los vínculos con los fabricantes históricos de chapas patentes (que llevó a la crisis de desabastecimiento de matrículas del año pasado). El manejo y comercialización de los datos personales de los compradores de autos también se utiliza en nombre de la “seguridad vial”. La misma base de datos que se usa para saber cuántos autos se patentaron en la Argentina es la que también se emplea para buscar y hacer llegar la boleta a cualquier infractor.

* Paso 8 – RUNA vs TRGS: El trasfondo de esta batalla que se desató entre el Ministerio de Justicia y Acara por el manejo de los datos estaría relacionado por el sistema operativo que usan los concesionarios para cargar la información de venta y patentamiento de cada vehículo. El sistema de Trámites Registrales de Gestión Simplificada (TRGS) es el que se utiliza en la actualidad y está infiltrado por los “entes cooperadores”, que extraen de manera sencilla los datos que después se comercializan de manera privada. El Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) es el nuevo sistema que el Gobierno comenzó a implementar desde el año pasado por los registros del automotor. Maneja información encriptada y promete un mayor cuidado de los datos personales de los compradores de autos en Argentina. Es lo mínimo que merecen los consumidores de vehículos: que se respete su información privada y no se convierta en mercancía de vendida en forma de “abonos mensuales” por parte de empresas particulares.