El Congreso argentino aprobó anoche la Ley de Modernización Laboral, que incluye un capítulo de Reforma Impositiva con la eliminación de los impuestos internos que tributaron hasta ahora los autos, motos, embarcaciones y aeronaves en la Argentina.

Se trata del gravamen también conocido como “Impuesto al Lujo”, que durante el gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof se utilizó para bloquear la importación de autos e intentar frenar la salida de dólares. Este impuesto, desde hoy, ya no existe más en Argentina. El gobierno de Javier Milei ya había suspendido la aplicación de la primera escala de este tributo a comienzos de 2024, pero necesitaba la aprobación del Congreso para borrarlo por completo del mapa impositivo nacional. Anoche se logró tras la aprobación de las dos cámaras de legisladores.

Sin embargo, todavía falta la reglamentación de esta nueva Ley por parte del Poder Ejecutivo. Esto demorará casi un mes hasta que su impacto legal se vea reflejado en los precios de los autos en la Argentina.

Pero el mercado automotor argentino no puede esperar tanto tiempo. Ya el Congreso le complicó el verano a varias automotrices de Argentina (ver nota de diciembre) y febrero fue un mes para el olvido, por la “tormenta perfecta” que representó la baja del dólar y la incertidumbre impositiva por el debate de esta Ley (ver nota de hoy).

Por eso, Ford Argentina salió hoy mismo a anunciar una fuerte rebaja de precios en su gama de modelos importados. La marca del Óvalo no sólo trasladó a sus listas la eliminación de los impuestos internos (que tardará casi un mes en comenzar a regir para otras marcas). También comenzó a aplicar la política de “Arancel 0%”, para los modelos procedentes de Estados Unidos. Es una manera de anticiparse a la entrada en vigencia del acuerdo de intercambio comercial entre Argentina y USA, que creó un cupo para importar vehículos yankis sin impuestos aduaneros.

Ford explicó que decidió absorber la diferencia de esta quita impositiva hasta que entre en vigencia para reactivar las ventas en sus concesionarios. La rebaja más notable la recibió la Ford Bronco V6 Badlands, que pasó de 100 mil dólares de precio de lista en febrero a 74 mil en marzo (retrocedió 26 mil dólares). El valor del Ford Mustang GT también cayó en picada: pasó de 90 mil a 65 mil dólares (una baja de 25 mil).

En los últimos meses, este recorte ya se había trasladado a las pick-ups full-size procedentes de Estados Unidos. La gama de la Serie F nunca tributó impuestos internos (por tratarse de “vehículos comerciales de trabajo”), pero ya en diciembre habían bajado sus precios para anticiparse al cupo sin aranceles procedentes de USA: el recorte en toda la gama de las F150 fue de 10 mil dólares.

Estos precios posicionan a los modelos importados de Ford con valores muy cercanos a los que se ofrecen en Chile, un país con un mercado automotor mucho más competitivo, desregulado y con menos carga impositiva que el argentino.

¿Y qué pasará con el resto de los precios de Ford Argentina en marzo? Las Ranger, Bronco Sport, Everest y Territory mantendrán sus valores congelados sin cambios frente a febrero. Lo mismo ocurrirá con las Maverick Tremor y Hybrid. Sólo la versión Maverick XLT aumentará 1%.

Las tablas comparativas con los precios de febrero y marzo 2026 en Ford Argentina se publican acá abajo.

C.C.

TABLA DE PRECIOS DE FORD ARGENTINA (Febrero-Marzo 2026)

Fuente: Ford Argentina