El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos del operativo conjunto que anunciaron Trump y Netanyahu. Arabia Saudita condenó la agresión del régimen y afirmó que está lista para unirse a una coalición contra Teherán. La UE pidió “máxima moderación”

EEUU llamó a los barcos comerciales a evitar el Golfo y Qatar suspendió el transporte marítimo en sus aguas

El Departamento de Transporte norteamericano indicó que el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo están sujetos a “importante actividad militar” y “se recomienda que las embarcaciones eviten esta zona”

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de advertencias sobre una posible intervención militar. Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones en represalia, según confirmó la Guardia Revolucionaria, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

Corresponsales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán al inicio del conflicto, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.