Avanza una exportación de carne ovina desde Entre Ríos hacia mercados árabes

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó del último día de faena de 1.180 ovejas y corderos provenientes de productores entrerrianos de los departamentos Concordia y Gualeguay, realizada en el Frigorífico Argentina Alimentos, propiedad de Maximiliano y Clemar Bellesi, en la ciudad de Gualeguay.

La operatoria se enmarca en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo articulado entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales. El proceso de exportación está a cargo de Tomás Pirán, comerciante con experiencia en el rubro cárnico, principalmente en mercados vinculados a la Patagonia argentina.

El proyecto comenzó a gestarse hace casi un año, a partir de un encuentro mantenido en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires entre Pirán y Mouliá, donde se evaluaron las condiciones productivas, sanitarias y logísticas necesarias para avanzar en esta operatoria, que permite volver a incorporar a la provincia, después de varias décadas, a este segmento del comercio exterior.

Al respecto, Mouliá señaló: “Este tipo de iniciativas muestran el potencial que tiene Entre Ríos para integrarse a nuevos mercados. Contamos con productores, capacidad industrial y volumen de stock ovino para acompañar este proceso y seguir generando oportunidades para el sector productivo provincial”.

Entre Ríos cuenta actualmente con más de 600.000 cabezas de ovinos, con posibilidades de crecimiento, y con industrias frigoríficas dispuestas a brindar los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad. En este sentido, se destacó la importancia de acompañar el crecimiento del sector con inversiones que permitan ampliar la capacidad operativa a medida que aumenten los volúmenes de producción y exportación.

En esta primera etapa, los acuerdos comerciales se están concretando con países árabes, bajo las normas del Rito Halal, lo que permite ampliar el acceso a mercados internacionales específicos para la producción ovina entrerriana, expresó Tomás Pirán. El primer contenedor tendrá como destino el Sultanato de Omán, con salida prevista para el 6 de enero de 2026 desde el Puerto de Buenos Aires.

Finalmente, Mouliá remarcó: “Desde el Gobierno de Entre Ríos es indispensable este tipo de articulaciones público-privadas, que permiten diversificar la matriz productiva, agregar valor y fortalecer el desarrollo económico de la provincia”.