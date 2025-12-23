Mensaje de Navidad del Intendente de Estancia Grande, Javier Goldin

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Queridos vecinos y vecinas de Estancia Grande:

En esta Navidad quiero hacerles llegar mi más sincero saludo a cada uno de ustedes y, especialmente, a todos los trabajadores y trabajadoras que día a día ponen su esfuerzo y compromiso al servicio de nuestra comunidad.

Estas fechas nos invitan a reflexionar, a valorar el encuentro, la solidaridad y el trabajo conjunto. También son una oportunidad para agradecer el acompañamiento permanente de los ciudadanos, que con responsabilidad y dedicación contribuyen al crecimiento de Estancia Grande.

Mi reconocimiento y gratitud para quienes, desde cada lugar, ayudan a construir un municipio más unido, más justo y con oportunidades para todos.

Deseo de corazón que esta Navidad sea un tiempo de paz, unión y esperanza en cada hogar, y que el año que comienza nos encuentre trabajando juntos por un futuro mejor para Estancia Grande.

¡Feliz Navidad y un muy próspero Año Nuevo!

Javier Goldin

Intendente de Estancia Grande