Ante el aumento de casos de gripe, Salud refuerza el llamado a vacunarse

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El Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a la población de riesgo a completar la vacunación antigripal ante el incremento de la circulación de influenza. La provincia ya superó el 60 por ciento de cobertura en los grupos priorizados y cuenta con dosis disponibles en los 400 vacunatorios distribuidos en todo el territorio.

La circulación de virus respiratorios registra un aumento sostenido en el país, impulsada principalmente por los virus de influenza. No obstante, el comportamiento epidemiológico se mantiene dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

En ese marco, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, señaló que actualmente existe una mayor circulación del virus, en sus diferentes variantes, y destacó además, de manera positiva, que la Campaña de Vacunación Antigripal comenzó de manera anticipada este año, con la distribución de dosis desde principios de marzo.

En la provincia, la estrategia de inmunización avanza de manera sostenida. “En el personal de salud estamos prácticamente al 90 y pico por ciento de cobertura”, indicó el funcionario. Asimismo, precisó que más del 60 por ciento de la población de riesgo ya recibió la vacuna.

Blanzaco recordó que la inmunización está destinada a mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niñas y niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud y personas con factores de riesgo. “Seguimos insistiendo en que concurran a vacunarse con prioridad quienes integran estos grupos. Además, la población en general que desee vacunarse, también puede acercarse a su centro de salud más cercano”, afirmó.

Respecto de la disponibilidad de dosis, el ministro llevó tranquilidad al señalar que “hay vacunas en toda la provincia” y destacó la tarea de la red integrada por 400 vacunatorios. “Instamos a la población a que vaya y se vacune”, remarcó.

Por último, sostuvo que la situación epidemiológica provincial se mantiene dentro de los niveles esperados y aclaró que la variante H3N2 presenta una mayor capacidad de contagio, pero no una mayor gravedad. “No hemos tenido casos graves; en general, los cuadros que hemos observado son leves”, concluyó.