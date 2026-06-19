Domínguez le apuntó al PJ por la reforma previsional: “Me quieren echar por debatir mientras sus intendentes proponen reformas”

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La senadora por el departamento Feliciano dialogó con el periodista Rodolfo Bernardini en Radio de la Ciudad y expuso su postura sobre el proyecto en debate en la Legislatura provincial.

La legisladora Gladys Domínguez se refirió al proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura entrerriana y fue contundente al reconocer la gravedad del problema fiscal: “El déficit existe, y negarlo no nos ayuda ni soluciona nada”, afirmó.

La senadora aseguró que continuará escuchando a todas las voces antes de definir su voto, en una postura que ella misma describió como la de una legisladora “muy dialogista”, orientada a buscar “soluciones sostenibles, justas y un equilibrio”. Sin embargo, trazó un límite claro: “No voy a acompañar cualquier medida que descargue todo el esfuerzo sobre los trabajadores.”

“No puedo adelantar mi voto. Hoy se está trabajando y escuchando a todas las voces”, señaló, y agregó: “Mi responsabilidad es defender los intereses de todos los entrerrianos y de todos los vecinos de mi departamento, siempre buscando soluciones sostenibles, justas y un equilibrio.”

Domínguez también planteó el dilema que enfrenta como legisladora frente a las presiones de su espacio político: “¿Cómo me paro ante las próximas generaciones a jubilarse cuando la senadora acá, en el 2026, no quiso votar por un costo político?” Y añadió: “Por acción o por omisión, soy responsable. Darle el gusto a quienes se oponen a la reforma, sabiendo que el problema existe, también es una responsabilidad que asumo.”

En ese marco, la legisladora apuntó a la contradicción interna del Partido Justicialista: mientras algunos sectores amenazan con sancionar a quienes no voten en bloque contra la reforma, varios intendentes peronistas reconocen públicamente la quiebra del sistema y proponen sus propios cambios.

“Por un lado quieren castigar o expulsar del PJ a legisladores que plantean el debate, mientras hay intendentes peronistas que admiten la quiebra del sistema y proponen una reforma. Ellos la proponen desde afuera y yo, desde adentro, no puedo escuchar, no puedo proponer ni modificar”, cuestionó con dureza.

En ese punto, Domínguez incluyó al intendente local: “Ayer habló y dijo claramente, hasta con datos propios, que el déficit existe. Y entonces me quieren sancionar y echar a mí, que no dejo de reconocer ese mismo déficit.”

Como antecedente, la senadora recordó que en 2017, los entonces legisladores Juan José Bahillo y Mayda Cresto votaron a favor de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Macri siendo Bordet gobernador, sin que el partido solicitara la expulsión de ninguno de los dos.