El peronismo entrerriano frente al espejo: cuando las nuevas generaciones chocan contra las viejas estructuras

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La denuncia presentada por Yan Barbona, vicepresidenta del Partido Justicialista de Concordia, trasciende el conflicto interno de una departamental. Lo que está en discusión no es solamente una disputa de poder local, sino una problemática mucho más profunda que atraviesa al peronismo entrerriano desde hace años: la dificultad para abrir espacios reales a nuevas generaciones de militantes y dirigentes.

Mientras el PJ intenta reconstruirse después de sucesivas derrotas electorales y de una creciente pérdida de representatividad social, vuelven a aparecer viejas prácticas que parecían formar parte del pasado. Acusaciones de hostigamiento, disputas por estructuras partidarias, internas permanentes y conflictos de legitimidad terminan ocupando el lugar que debería estar reservado para el debate político y la construcción de propuestas.

La presentación realizada por Barbona ante las autoridades provinciales del partido plantea denuncias de extrema gravedad. Entre ellas, menciona situaciones de violencia política, violencia de género institucional y la presunta toma irregular de la sede partidaria de Concordia. Más allá de las responsabilidades individuales que deberán ser esclarecidas por los órganos partidarios y eventualmente por la Justicia, el episodio deja al descubierto una crisis que el peronismo no puede seguir ignorando.

Porque el verdadero problema no es solamente quién tiene las llaves de una sede partidaria.

El problema es que una fuerza política que históricamente se definió como representante de los trabajadores, de los sectores populares y de la movilidad social parece cada vez más encerrada en disputas de nombres, apellidos y espacios de poder.

Muchos militantes jóvenes observan con frustración cómo los discursos sobre renovación suelen quedar atrapados en las declaraciones públicas, mientras que en la práctica continúan predominando estructuras cerradas, liderazgos heredados y mecanismos de exclusión informal.

La contradicción resulta evidente.

Por un lado, el peronismo reconoce la necesidad de renovarse para volver a conectar con una sociedad que cambió profundamente. Por otro, cada vez que surge una nueva figura territorial o una dirigencia emergente que intenta ocupar espacios de conducción, aparecen resistencias internas que terminan debilitando al conjunto.

Lo que no se dice

La crisis del PJ entrerriano no comenzó con este conflicto. En realidad, es la expresión más reciente de un desgaste que se viene acumulando desde hace años, producto de derrotas electorales, falta de autocrítica y una creciente distancia entre la dirigencia partidaria y las demandas reales de la sociedad. En ciudades como Concordia, donde la pobreza, el desempleo y la exclusión social continúan siendo problemas urgentes, gran parte de la ciudadanía observa con desconcierto cómo la energía política parece consumirse en disputas internas, enfrentamientos personales y peleas por espacios de poder.

En ese contexto, los jóvenes militantes, que deberían constituir la reserva estratégica del movimiento y garantizar su renovación generacional, suelen encontrarse con más obstáculos que oportunidades para crecer políticamente. Las promesas de apertura y participación muchas veces chocan contra estructuras rígidas, lógicas de agrupamiento y mecanismos de conducción que parecen responder más a viejas prácticas que a las necesidades de un partido que busca recuperar protagonismo.

Una señal de alarma

La denuncia presentada por Yan Barbona debería interpretarse como una señal de alarma para toda la conducción partidaria. Si las acusaciones carecen de sustento, corresponde investigarlas y aclararlas. Si existen responsabilidades, corresponde actuar. Lo que ya no parece posible es continuar mirando hacia otro lado frente a conflictos que terminan erosionando la credibilidad de la propia fuerza política.

Porque ningún partido puede aspirar a representar el futuro si no es capaz de garantizar reglas claras, convivencia democrática y oportunidades reales para quienes intentan construir nuevos liderazgos desde el territorio. El peronismo entrerriano enfrenta hoy un desafío que va mucho más allá de una disputa en Concordia: decidir si está dispuesto a abrir paso a una verdadera renovación o si continuará atrapado en una lógica donde las internas terminan expulsando precisamente a quienes podrían contribuir a reconstruirlo.

Y esa discusión, tarde o temprano, definirá mucho más que una conducción partidaria. Definirá si el movimiento conserva capacidad de futuro o si continúa discutiendo indefinidamente su pasado.

Fuente : Analisis litoral