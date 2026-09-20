Alerta naranja por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó este domingo el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos. Doce departamentos se encuentran bajo alerta naranja, mientras que otros cinco permanecen en nivel amarillo. Se prevén lluvias y tormentas fuertes, con ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Para las zonas bajo alerta naranja se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
En tanto, las zonas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Para este sector se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.
Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, resguardarse en lugares seguros y tomar precauciones ante posibles ráfagas, caída de granizo y anegamientos.
EL PESO DE LA MOCHILA EN CONCORDIA
En el PJ de Concordia la mochila pesa toneladas. Por eso hoy ningún proyecto de candidatura puede asomar.
El concordiense común lo tiene muy claro: sabe muy bien quiénes son los "MARISCALES DE LA DERROTA". Los que dejaron a la ciudad 1era en POBREZA en todo el país.
Y ahí entra la marcha y contramarcha de Enrique Cresto.
El viernes se lanzó como candidato a Gobernador. El lunes dijo que "por ahora no". ¿Globo de ensayo que se pinchó? ¿Midió el rechazo en las redes y tuvo que replegarse?
Ya no sabe qué decir para volver a ser considerado.
Porque hoy en Concordia no alcanza con levantar la mano. Cualquier opositor tiene que demostrar primero que NO VA A SER MÁS DE LO MISMO, con ideas claras para sacar a la ciudad de la miseria.
Y el señalamiento no es solo para los actores principales. También es para el entorno, los aduladores y los promotores del relato que tapó miseria y corrupción en nombre de los más humildes.
La gente está en alerta. Y cada vez que aparece un reciclado, en redes responde con bronca.
Sin autocrítica, no hay futuro.
#Concordia #EntreRios #PJ #EnriqueCresto #Politica #AnalisisLitoral
EL PESO DE LA MOCHILA EN CONCORDIA
En el PJ de Concordia la mochila pesa toneladas. Por eso hoy ningún proyecto de candidatura puede asomar.
El concordiense común lo tiene muy claro: sabe muy bien quiénes son los "MARISCALES DE LA DERROTA". Los que dejaron a la ciudad 1era en POBREZA en todo el país.
Y ahí entra la marcha y contramarcha de Enrique Cresto.
El viernes se lanzó como candidato a Gobernador. El lunes dijo que "por ahora no". ¿Globo de ensayo que se pinchó? ¿Midió el rechazo en las redes y tuvo que replegarse?
Ya no sabe qué decir para volver a ser considerado.
Porque hoy en Concordia no alcanza con levantar la mano. Cualquier opositor tiene que demostrar primero que NO VA A SER MÁS DE LO MISMO, con ideas claras para sacar a la ciudad de la miseria.
Y el señalamiento no es solo para los actores principales. También es para el entorno, los aduladores y los promotores del relato que tapó miseria y corrupción en nombre de los más humildes.
La gente está en alerta. Y cada vez que aparece un reciclado, en redes responde con bronca.
Sin autocrítica, no hay futuro.
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