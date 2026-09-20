Argentina le ganó a Turquía y mantuvo la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis

Caompartir la informacion

El equipo nacional venció por 3 a 1 a los turcos con grandes triunfos en los singles.

El equipo argentino de Copa Davis venció por 3 a 1 a Turquía y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial que lo reivindicó después de la dura derrota ante Corea del Sur.

Argentina fue importante en los singles con los triunfos de Francisco Cerúndolo por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel y 6-1 y 6-0 ante Mert Alkaya, y de Thiago Tirante por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya.

La única caída fue en los dobles cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron por 6-4 y 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel.