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Argentina le ganó a Turquía y mantuvo la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis

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El equipo nacional venció por 3 a 1 a los turcos con grandes triunfos en los singles.

El equipo argentino de Copa Davis venció por 3 a 1 a Turquía y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial que lo reivindicó después de la dura derrota ante Corea del Sur.

Argentina fue importante en los singles con los triunfos de Francisco Cerúndolo por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel y 6-1 y 6-0 ante Mert Alkaya, y de Thiago Tirante por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya.

La única caída fue en los dobles cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron por 6-4 y 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel.

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  • EL PESO DE LA MOCHILA EN CONCORDIA En el PJ de Concordia la mochila pesa toneladas. Por eso hoy ningún proyecto de candidatura puede asomar. El concordiense común lo tiene muy claro: sabe muy bien quiénes son los "MARISCALES DE LA DERROTA". Los que dejaron a la ciudad 1era en POBREZA en todo el país. Y ahí entra la marcha y contramarcha de Enrique Cresto. El viernes se lanzó como candidato a Gobernador. El lunes dijo que "por ahora no". ¿Globo de ensayo que se pinchó? ¿Midió el rechazo en las redes y tuvo que replegarse? Ya no sabe qué decir para volver a ser considerado. Porque hoy en Concordia no alcanza con levantar la mano. Cualquier opositor tiene que demostrar primero que NO VA A SER MÁS DE LO MISMO, con ideas claras para sacar a la ciudad de la miseria. Y el señalamiento no es solo para los actores principales. También es para el entorno, los aduladores y los promotores del relato que tapó miseria y corrupción en nombre de los más humildes. La gente está en alerta. Y cada vez que aparece un reciclado, en redes responde con bronca. Sin autocrítica, no hay futuro. #Concordia #EntreRios #PJ #EnriqueCresto #Politica #AnalisisLitoral
    1 día ago
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  • EL PESO DE LA MOCHILA EN CONCORDIA En el PJ de Concordia la mochila pesa toneladas. Por eso hoy ningún proyecto de candidatura puede asomar. El concordiense común lo tiene muy claro: sabe muy bien quiénes son los "MARISCALES DE LA DERROTA". Los que dejaron a la ciudad 1era en POBREZA en todo el país. Y ahí entra la marcha y contramarcha de Enrique Cresto. El viernes se lanzó como candidato a Gobernador. El lunes dijo que "por ahora no". ¿Globo de ensayo que se pinchó? ¿Midió el rechazo en las redes y tuvo que replegarse? Ya no sabe qué decir para volver a ser considerado. Porque hoy en Concordia no alcanza con levantar la mano. Cualquier opositor tiene que demostrar primero que NO VA A SER MÁS DE LO MISMO, con ideas claras para sacar a la ciudad de la miseria. Y el señalamiento no es solo para los actores principales. También es para el entorno, los aduladores y los promotores del relato que tapó miseria y corrupción en nombre de los más humildes. La gente está en alerta. Y cada vez que aparece un reciclado, en redes responde con bronca. Sin autocrítica, no hay futuro. #Concordia #EntreRios #PJ #EnriqueCresto #Politica #AnalisisLitoral
    2 días ago
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