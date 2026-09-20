El sur del estado brasileño de Rio Grande do sul puede enfrentar en las próximas horas (madrugada del lunes 21)

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un escenario realmente peligroso en cuanto a fenómenos meteorologícos de características severas.

El mapa muestra el índice del Parámetro Significativo de Tornado (STP) para el final de hoy domingo y el comienzo del lunes con valores extremadamente altos, muy raramente observados en el caso de Rio Grande do Sul, lo que indica un alto potencial para la formación de tormentas supercelulares con fenómenos severos como granizo grande, vientos intensos, microrráfagas atmosféricas y tornados.

Varios portales meteorologícos de Brasil emitieron alertas ante este escenario meteorologíco severo.

Con información de MetSul Meteorologia y plataforma Sigma Meteorología.