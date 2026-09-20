El gobierno entrerriano fortalece la prevención de adicciones con acciones construidas desde el territorio

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Más de 210 proyectos preventivos surgieron de las propuestas de formación que desarrolla la provincia. Con 139 acciones en 29 localidades, la estrategia busca brindar herramientas para que referentes de distintos ámbitos generen respuestas vinculadas con las necesidades de cada comunidad.

La formación de referentes para que puedan desarrollar acciones preventivas en sus propios ámbitos es uno de los ejes del trabajo territorial de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones. Las distintas propuestas alcanzaron 13 departamentos y permitieron capacitar presencialmente a más de 2.600 personas, ampliando las capacidades de prevención en diferentes puntos de la provincia.

Las capacitaciones parten de las características y los recursos existentes en cada comunidad y promueven que quienes participan puedan transformar los conocimientos adquiridos en propuestas concretas. La formación de preventores comunitarios y laborales y los programas Vínculos y Conformar son algunas de las líneas mediante las cuales se trabaja sobre detección temprana, escucha, prevención y construcción de redes.

El director de Prevención y Control de Adicciones del Gobierno de Entre Ríos, Pablo Cymbalista, explicó: “Buscamos que cada capacitación sea un punto de partida para generar acciones concretas. Quienes participan conocen las necesidades, los recursos y las fortalezas de sus comunidades, y nuestro trabajo es brindar herramientas para que puedan construir propuestas preventivas vinculadas con esa realidad y sostenerlas junto a otros actores del territorio”.

A estas instancias se suman charlas de sensibilización en escuelas, clubes y otros espacios comunitarios, de las que participaron más de 1.600 personas. La articulación con municipios, organismos e instituciones permite ampliar el alcance de las propuestas y trabajar la prevención desde diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

El trabajo territorial también permitió ampliar los ámbitos y las formas de abordar la prevención. Entre las experiencias impulsadas se desarrolló, junto a Minna Lab, un videojuego para trabajar sobre ludopatía sin costo para la Provincia; se llevaron adelante acciones con internas de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná; y comenzó la formación del cuerpo de psicólogos de la Policía de Entre Ríos para generar proyectos destinados al personal de la fuerza. En Gualeguaychú, además, la articulación entre Municipio, Provincia y Nación fue destacada en el ámbito del Consejo Federal de Drogas (Cofedro).

El trabajo territorial busca que las herramientas compartidas no se agoten en cada instancia de formación, sino que puedan traducirse en iniciativas desarrolladas desde las propias comunidades, fortaleciendo las redes locales y las posibilidades de actuar de manera temprana.