Aguas contaminadas, el drama que une a Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Urdinarrain

Junto a Gualeguay son las cuatro ciudades de la Costa del Río Uruguay con presencia de restos de arsénico, barros contaminados en desagües y efluentes sin tratar.

Un dato inquietante: miles de entrerrianos consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales sin tratamiento.

La evidencia científica acumulada desde 2008, los fallos judiciales recientes y las denuncias vecinales dibujan un mapa de la emergencia hídrica que las autoridades provinciales se niegan a reconocer.

Recientemente, en Gualeguaychú, se habría detectado Sulfato de Aluminio concentrado en los barros del canal Clavarino y del Arroyo Gaitán, que desembocan al río. Esa sustancia sería usada como precipitador en la Planta de Potabilización de agua potable de avenida 2 de Abril, a pocas cuadras del canal Clavarino.

Por otra parte, un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que analizó más de 350 muestras en todo el país, puso el foco sobre Entre Ríos. El estudio detectó agua con concentración de arsénico en cuatro localidades: Gualeguaychú, Urdinarrain, Gualeguay, -sobre la costa del río Uruguay- y Cuatro Bocas, en Victoria.

Pero, el problema es mucho más grave de lo que admiten las autoridades. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp —que se abastecen de agua de pozo— registraron niveles entre 0,05 y 0,08 miligramos por litro de arsénico. Estos valores rozan o superan el límite provincial de 0,05 mg/L, que está desactualizado respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: 0,01 mg/L, cinco veces menos.

“Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas”, advirtió la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada. “Los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia, que tiene una escala desactualizada”.

El arsénico es uno de los elementos químicos más tóxicos que existen. La exposición crónica —a lo largo de meses y años— puede causar irritación del estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel y, en los casos más graves, cáncer de piel, pulmón, hígado y sistema linfático.

“En Argentina hay muchos lugares donde el arsénico se considera un contaminante natural”, explicó Ibarra Bouzada. “Pero hace muchos años los plaguicidas tenían arsénico, por lo que una de las hipótesis es que en Entre Ríos, por tener una gran actividad agroindustrial, ese arsénico pudo haber filtrado a las napas”.



Pueblo General Belgrano y sus carencias

En Pueblo General Belgrano la contaminación lleva una década sin resolverse. La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación desde 2015. Diez años tirando efluentes cloacales sin tratamiento al río Gualeguaychú y al río Uruguay.

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Cooperativa. La pesquisa, iniciada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes sin tratamiento.

Desde la UIF sostienen que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera la actividad de la Cooperativa resultará clave para establecer no solo la magnitud del daño ambiental y su costo de reparación, sino también la eventual responsabilidad penal de sus directivos.

La causa tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017. Ocho años de trámite judicial. Diez años de contaminación. Y los efluentes siguen cayendo a los ríos de manera irregular, contaminando un recurso que no es renovable como es el agua dulce.

Las advertencias ignoradas

Los científicos ya advirtieron sobre el grado de contaminación en los cursos de agua de Entre Ríos y Santa Fe años atrás. Existen antecedentes de estudios que datan desde 2008. Diecisiete años de evidencia científica y de silencio oficial.

El investigador Rafael Lajmanovich explicó que la acumulación de sustancias se da principalmente en los sedimentos. “Existe acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Eso hallamos en el arroyo Las Conchas, el agua no está tan contaminada, se acumula en los sedimentos”.

El costo humano

Beber agua contaminada con desechos fecales, agrotóxicos o arsénico no es una cuestión menor. Los riesgos para la salud son gravísimos:

-Por bacterias y parásitos: enfermedades gastrointestinales, infecciones intestinales agudas, hepatitis, cólera. La exposición afecta con mayor fuerza a niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Las consecuencias van desde diarreas persistentes hasta desnutrición, deshidratación severa y, en casos extremos, la muerte.

-Por arsénico: Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), irritación gástrica e intestinal, alteraciones en la producción de glóbulos, lesiones en la piel y, tras exposición prolongada, cáncer de pulmón, laringe, piel, hígado y sistema linfático.

-Por agrotóxicos: alteraciones neurológicas, endócrinas y reproductivas. Estudios recientes demuestran que la combinación de arsénico y glifosato potencia los efectos tóxicos de ambas sustancias.

No son riesgos hipotéticos. Son consecuencias documentadas por la ciencia. Y están ocurriendo ahora mismo en Entre Ríos.

Fuente: R2820