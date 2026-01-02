Autovía del Mercosur: el martes iniciarían con las obras de mantenimiento

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Desde la próxima semana, Autovía Construcciones y Servicios S.A será la concesionaria que operará en las rutas nacionales Nº 12 y Nº 14, bajo la denominación de Autovía del Mercosur.

El vocero de la nueva concesionaria, Mariano Bradanini, anunció que está previsto que el mismo 6 de enero las cuadrillas se vuelquen a las rutas para trabajar en el mantenimiento de la traza vial, fundamentalmente, en los sectores más comprometidos.

Mantenimiento inicial

Mencionó que las obras iniciales pautadas en el pliego de concesión contemplan reconstrucción de calzadas, mantenimiento de banquinas y de iluminación. “El 6 de enero saldrán cuadrillas que harán trabajo importante en los bacheos más peligrosos”, expresó.

Asimismo, indicó que las tareas de bacheo se realizarán con asfalto flexible: “Es sustentable en el tiempo pero no el trabajo final (…) Dejar transitable y segura la ruta en los sectores peligrosos”, esgrimió.

Entre esos tramos, se encuentran los más deteriorados entre Chajarí y Federación “con pozos y saltos, por dilatación de juntas (…) está entre las prioridades”. También entre Federación y Concordia “que tiene saltos en la mano de hormigón”. Sumó similar situación en la calzada a la altura de Gualeguaychú, con pozos peligrosos.

En cuanto al mal estado de la traza de la autovía “José Gervasio Artigas”, de norte a sur, en cercanías al puesto caminero Cerrito, Bradanini entendió que es un problema que no tendrá solución definitiva debido al impacto del tránsito pesado que se detiene en el lugar. “Es una problemática de todas las camineras”, apuntó.

Por otra parte, admitió que la demarcación de la ruta, sumamente necesaria en determinados sectores, también está incluida en las obras obligatorias para poder avanzar con un cobro de la tarifa real.

En principio, comentó el vocero que la empresa tiene capacidad para los trabajos iniciales por cuanto no será necesario subcontratar. Al respecto, resaltó que se dio la posibilidad de alquilar el obrador que tenía la concesionaria anterior en Ceibas.

Al ser consultado por el servicio de auxilio mecánico, que en su momento implicaba la contratación de empresas privadas, Bradanini manifestó que no se incluye en el pliego y “sobre la marcha se verá lo necesario”.

Con respecto a la iluminación, “hay un gran porcentaje de led, lo que pasa es que los tableros requieren mantenimiento (…) se hará un mejoramiento general”.

Peajes y cobro electrónico

La demolición de las cabinas se hizo con autorización de Vialidad Nacional y antes de la firma del contrato con la nueva concesionaria, lo que se concretará este 5 de enero.

Las estaciones de peaje serán las mismas, pero no habrá sistema de cobro en efectivo en el corredor de las rutas 12 y 14. El sistema que funcionará es a través del TelePASE o pago electrónico, este último operativo desde la segunda quincena de enero: pago con tarjeta de crédito/débito (con chip), por QR y con las billeteras virtuales.

Hasta tanto se instalen los tótems de cobro electrónico, no habrá barreras. En ese lapso, quienes no cuenten con el telepeaje, accederán a un sistema de cobro a través del lector de las patentes “y con un compromiso de pago voluntario”, dijo.

El valor del peaje aún no está definido. El orientativo será el último valor que se cobró en abril de 2025 en la estación de peaje de Zárate. Es decir, 1.600 pesos, valor que se equipará en todas las cabinas con una adecuación por la indexación de la inflación, lo que rondaría entre 1800 y 1900 pesos. El valor real del peaje se cobraría, recién cuando se concreten las obras iniciales previstas en el pliego, tal lo transmitido por el vocero.

Cómo tramitar

El TelePASE, el sistema de pago electrónico de peajes que permite circular sin detenerse en las estaciones, puede tramitarse de forma online, rápida y segura a través de las siguientes plataformas oficiales: https://telepase.com.ar / https://www.modo.com.ar/modo-mas/telepase / https://www.mercadopago.com.ar/c/telepase

Personal

Por otra parte,se pudo saber que parte del personal que había trabajado en la cabina de peaje Piedritas, podría ser reincorporado por la nueva concesionaria, aunque aún no hay confirmación oficial al respecto ni se conoce cuál sería la función a desempeñar por los mismos.

Nueva cabina

Con respecto a otra de las disposiciones del pliego de concesión de una nueva estación de peaje en la ruta 117, en Paso de Los Libres, Bradanini respondió: “Eso llevará un tiempo, por un complejo de obras, como una segunda calzada al final de esa ruta la 117, que une la ciudad y el puente internacional con Uruguayana. Una vez cubiertas esas obras se comenzará a construir, a operar con una nueva estación de peaje”.