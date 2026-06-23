Una nueva pick up china con precio atractivo llega para enfrentar a Toyota Hilux y Ford Ranger

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La pick up desembarca en Argentina con motor 2.3 turbodiésel, tracción 4×4, hasta 1.000 kg de carga y una gama de cuatro versiones con precio competitivo.

El segmento de las pick ups medianas suma un nuevo jugador en Argentina. Se trata de Rely, una marca de origen chino especializada en vehículos comerciales y utilitarios que llega al país de la mano del Grupo La Emilia, a través de Fleetone. Su primer producto será la Rely R8, una camioneta con enfoque laboral que buscará posicionarse como una alternativa frente a modelos consolidados como Toyota Hilux y Ford Ranger.

La propuesta llega con un argumento fuerte: precio competitivo. La gama de la Rely R8 estará compuesta por cuatro versiones, con valores que arrancan en 32.000 dólares y llegan hasta 39.500 dólares. En un mercado donde las pick ups medianas suelen tener precios elevados, la estrategia de la marca apunta a seducir a usuarios profesionales, pymes, empresas de servicios, logística y clientes que necesitan una herramienta de trabajo con buen nivel de equipamiento.

Pero el precio no es el único dato importante. La Rely R8 se presenta bajo el concepto de “oficina de carga móvil”, una definición que deja en claro su orientación productiva. La pick up ofrece una caja de carga con barandas rebatibles en tres lados y una capacidad útil de 1.000 kg, dos características clave para quienes utilizan este tipo de vehículos en tareas intensivas.

Una nueva pick up china para trabajar

La Rely R8 no busca entrar al mercado únicamente por diseño o equipamiento, sino por funcionalidad. Su configuración está pensada para usuarios que necesitan transportar herramientas, materiales, mercadería o elementos de trabajo en distintas condiciones de uso.

Uno de sus puntos diferenciales es la caja de carga con barandas rebatibles en tres lados. Esta solución facilita la carga y descarga desde diferentes ángulos, algo especialmente útil en tareas de construcción, reparto, logística o asistencia técnica. Además, la capacidad es de 1.000 kg y la ubica dentro de los parámetros esperados para una pick up mediana orientada al trabajo.

Motor turbodiésel, 4×4 y cajas manual o automática

La Rely R8 utiliza un motor 2.3 turbodiésel que entrega 161 CV y 420 Nm de torque. Este conjunto se puede asociar a una caja manual de seis marchas o a una automática de ocho velocidades, según la versión.

Todas las configuraciones cuentan con tracción 4×4, un dato importante para usuarios que necesitan circular por caminos rurales, zonas de obra o terrenos de baja adherencia. La combinación entre motor diésel, buen torque y doble tracción apunta directamente al cliente que busca una pick up para trabajo, no solo para uso urbano o recreativo.

La gama estará compuesta por las versiones Comfort MT, Comfort AT, Luxury MT y Limited AT, lo que permite ofrecer diferentes niveles de equipamiento y transmisión. De esta manera, Rely intentará cubrir desde usuarios que priorizan precio hasta quienes buscan una configuración más completa.

Equipamiento

Con respecto al equipamiento, la Rely R8 no se presenta como una pick-up básica. Entre los elementos disponibles aparecen una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, cámara de retroceso, sensores traseros, conectividad USB/Bluetooth, aire acondicionado y dirección asistida.

Seguridad y asistencias a la conducción

Otro punto destacado de la Rely R8 es su equipamiento de seguridad. La pick up incorpora 7 airbags, frenos a disco con ABS y EBD, barras laterales y un paquete de asistencias a la conducción.

Entre las ayudas disponibles aparecen frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y alerta de colisión frontal. Para una camioneta orientada al trabajo, este nivel de asistencia representa un argumento importante, sobre todo para empresas o usuarios que pasan muchas horas al volante.

Además, la garantía anunciada es de 5 años o 200.000 kilómetros, una cobertura relevante para una marca nueva en el mercado argentino. En este tipo de lanzamientos, el respaldo posventa será clave para generar confianza frente a rivales ya instalados.

Versiones y precios de la Rely R8

La gama de la nueva pick up china estará conformada por cuatro versiones. La Rely R8 Comfort MT tendrá un precio de 32.000 dólares, mientras que la Comfort AT se ubicará en 34.000 dólares. Más arriba aparecerá la Luxury MT, con un valor de 36.500 dólares, y la Limited AT, que alcanzará los 39.500 dólares.