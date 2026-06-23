Cuesta 32.000 dólares y consume poco: el SUV híbrido que quiere incomodar a Ford Territory

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El SUV llegó a la Argentina con mecánica híbrida enchufable, 1.215 km de autonomía combinada declarada y un precio competitivo frente a otros SUV electrificados.

Changan volvió al mercado argentino con una propuesta que apunta directo a uno de los segmentos más competitivos del momento: los SUV medianos electrificados. El modelo elegido para esta nueva etapa es el Changan CS55 Plus, un SUV híbrido enchufable que combina una mecánica moderna, buen nivel de equipamiento y un precio que lo deja bien posicionado frente a varios rivales directos.

La llegada del modelo también se explica por una tendencia que viene ganando fuerza entre las marcas chinas: aprovechar el cupo de importación para vehículos electrificados que no tributan el 35% de arancel extrazona. Esa condición permite ofrecer precios más agresivos y competir con una relación entre equipamiento, tecnología y valor difícil de igualar para algunos rivales tradicionales.

Diseño

En el caso del Changan, si repasamos su diseño vemos que no presenta un look distinto con líneas más jugadas, sino que fue por una receta totalmente conservadora. Incluso de atrás se parece mucho a otros modelos del mismo origen, como por ejemplo la Ford Territory.

Respecto de las dimensiones, su carrocería es de 4.539 mm de largo, 1.680 mm de altura y 1.865 mm de ancho, mientras que la distancia entre ejes es de 2.656 mm. El peso declarado en vacío es de 1.680 kg, mientras que el tanque de combustible cuenta con 50 litros.

Consumos

Respecto de nuestros registros, en ciudad el Changan CS55 Plus consumió 4,5 litros cada cien kilómetros, con una generosa autonomía de 1.110 km gracias al tanque de 50 litros.

Cuando salimos a la ruta a 100 km/h el consumo subió a 5,3 litros por la mayor participación del motor térmico a velocidades constantes. Con ese registro la autonomía fue de 943 km, mientras que a 130 km/h el gasto se disparó hasta 8,5 litros y la autonomía cayó a 588 km.

Así las cosas, el Changan CS55 Plus híbrido enchufable firmó un consumo mixto de 5,7 litros cada cien kilómetros, que permite recorrer unos 877 km sin recargar combustible.

Mecánica, autonomía y prestaciones

El Changan CS55 Plus utiliza un esquema híbrido enchufable que combina un motor naftero 1.5 de 109 CV y 143 Nm con un motor eléctrico de 212 CV y 330 Nm. La transmisión es una DHT y la tracción es delantera.

Según los datos declarados, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos, una cifra destacada para un vehículo de enfoque familiar. Además, cuenta con una batería de litio-ferrofosfato de 18,4 kWh, que le permite anunciar hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica.

La autonomía combinada declarada alcanza los 1.215 kilómetros, aunque hay un punto importante para tener en cuenta: estas cifras corresponden al ciclo chino CLTC, que suele ser más optimista que otros estándares de medición. Por eso, si bien los números son atractivos, conviene interpretarlos como valores de referencia y no como consumos reales garantizados en cualquier condición de uso.

Equipamiento y seguridad

Otro de los puntos fuertes del Changan CS55 Plus está en su dotación. El SUV incluye techo solar panorámico, tablero digital de 10 pulgadas, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cargador inalámbrico y sistema de audio Pioneer.

En seguridad, la oferta también es completa. Cuenta con seis airbags, cámara 360 y un paquete de asistencias a la conducción que incluye control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado.

Esta combinación refuerza uno de los argumentos centrales del modelo: no busca competir solo por precio, sino también por equipamiento y tecnología. En un mercado donde los SUV electrificados empiezan a ganar protagonismo, ofrecer una dotación completa puede ser decisivo para captar compradores