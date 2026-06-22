TRAGEDIA EN LA RUTA 9: UNA FAMILIA CAYÓ A UN ARROYO Y MURIERON UNA MUJER, SU BEBÉ Y UN HOMBRE

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Un grave accidente vial conmocionó a la región. Una familia oriunda de Victoria, Entre Ríos, sufrió una tragedia cuando el vehículo en el que viajaban despistó y terminó dentro del arroyo Cañada Honda, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Nacional 9, en cercanías de Baradero.

Según las primeras informaciones, el automóvil perdió el control por causas que todavía son investigadas, atravesó el guardarraíl y cayó al agua, quedando completamente sumergido y dado vuelta.

Como consecuencia del siniestro fallecieron Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de apenas un año; y Rodolfo Giménez, de 65 años.

El único sobreviviente fue Guillermo Nicolás Giménez, de 33 años, quien logró salir del vehículo por sus propios medios y dio aviso a los servicios de emergencia. Fue asistido luego de ser encontrado con signos de hipotermia y en estado de shock.

El operativo de rescate fue complejo debido a la oscuridad y a las condiciones del lugar. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas hasta localizar el automóvil dentro del arroyo y confirmar el fatal desenlace.

La investigación quedó en manos de las autoridades para determinar las causas exactas que provocaron el despiste y la caída del vehículo al agua.