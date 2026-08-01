Una publicación de Facebook realizada en 2015, pocos meses después de la llegada de Gustavo Bordet a la Gobernación, muestra a uno de sus colaboradores más cercanos sobrevolando el autódromo de Concordia a bordo de un helicóptero que sería uno de los operados por la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos. En los comentarios -y dando a entender que era uno más de la tripulación- aparece Salvador Carubia, el empresario investigado por la Justicia como presunto testaferro del exmandatario. Once años después, la imagen adquiere otra dimensión a la luz de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Es apenas una fotografía publicada en Facebook el 6 de julio de 2015 en la que Germán Flores posa sonriente desde el interior de un helicóptero mientras sobrevuela el autódromo de la ciudad.

Hoy, esa imagen deja de ser una simple anécdota tras la audiencia realizada el miércoles pasado en los Tribunales de Concordia, donde el fiscal José Arias explicó por qué ordenó las requisas personales y el secuestro de los teléfonos celulares de Norberto Germán Flores y de su hijo, Germán Ezequiel Flores, en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Gustavo Bordet.

Lo que hace once años parecía una publicación más en una red social, hoy reúne en una misma escena a dos personas que aparecen mencionadas en la investigación judicial: Germán Flores y el empresario Salvador Carubia.

La fotografía no habría sido tomada desde una aeronave privada. Por las características visibles de la cabina, la configuración de las puertas, la ventanilla lateral con panel deslizante y otros detalles técnicos, la imagen correspondería al Bell 429 matrícula LQ-CZZ, uno de los helicópteros operados por la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos.

En el fondo también puede identificarse con claridad el Autódromo Ciudad de Concordia.

En aquel momento Gustavo Bordet llevaba apenas unos meses como gobernador y Flores tampoco era un funcionario de primera línea. Sin embargo, ya integraba el círculo de mayor confianza desde que Bordet era intendente de Concordia. Lo había acompañado durante su gestión municipal y luego continuó trabajando junto a él en Paraná cuando asumió la Gobernación.

La publicación contiene además un detalle no menor: entre los comentarios aparece Salvador Carubia.

«Te dije ese día que de alguna forma íbamos a subir jaja», escribió el empresario.

Flores respondió:

«Jaja cómo la careteamos».

Los dos helicópteros pertenecen a la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos. El análisis de la cabina y de la configuración de la aeronave permite identificar que la fotografía publicada por Germán Flores correspondería al Bell 429 (LQ-CZZ), visible en la imagen inferior, desde el cual desciende el exgobernador Gustavo Bordet. En la imagen superior, se observa al exgobernador Sergio Urribarri descendiendo de un Bell 427 (LQ-BII).

Once años después, tanto Flores como Carubia volvieron a aparecer juntos, esta ves en un mismo expediente judicial.

Durante la audiencia del miércoles, Jorge Romero, el abogado defensor de Bordet cuestionó las requisas personales ordenadas por la Fiscalía sobre integrantes de la familia Flores.

Fue entonces cuando el fiscal José Arias expuso públicamente los motivos que llevaron a avanzar sobre ellos.

Según explicó ante el juez Aníbal Lafourcade, Germán Ezequiel Flores se desempeña como gerente de una de las pinturerías pertenecientes al empresario Salvador Carubia.

Su padre, Norberto Germán Flores, continúa trabajando en la Cámara de Diputados de Entre Ríos bajo la órbita de la diputada provincial Mariel Ávila, esposa de Bordet.

Arias recordó además que Flores había sido incorporado a planta permanente de la Legislatura durante los últimos meses de la gestión del exgobernador, una designación que posteriormente fue dejada sin efecto por la administración actual. Sin embargo, luego volvió a ser contratado por la Cámara de Diputados, otra vez por Mariel Ávila, la esposa del ex gobernador y actual diputado nacional.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Justicia secuestró los teléfonos celulares tanto del padre como del hijo, aunque ninguno de los dos habría facilitado las claves de acceso para permitir las pericias.

El empresario bajo sospecha

La presencia de Salvador Carubia en aquella vieja publicación de Facebook no es poco.

El empresario concordiense se convirtió en uno de los principales ejes de la investigación que lleva adelante el fiscal Arias.

Semanas atrás fueron allanados su domicilio y distintos locales comerciales vinculados a su firma Gruppa 3, las sucursales de la pinturerías Colorshop.

Flores: «Gracias Colorshop Concordia, un millón de colores…»

La Fiscalía intenta determinar si Carubia actuó como presunto testaferro de Gustavo Bordet o si existieron mecanismos destinados a ocultar patrimonio mediante terceros.

Entre las líneas investigativas aparecen facturas correspondientes a mobiliario de alta gama que habrían sido abonadas por Carubia y por la firma Gruppa 3 SRL pero instaladas posteriormente en propiedades del exgobernador; las contrataciones obtenidas por esa empresa con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CODESAL); y la compra de un terreno perteneciente a Bordet en el cuestionado loteo Mena-Beckman, procesados en la causa «contratos truchos» en la legislatura entrerriana (La pareja está acusada del reclutamiento directo de los falsos contratistas, el cobro masivo de los dineros públicos y el manejo contable de las sumas desviadas bajo registros paralelos).

La propia cronología de la conformación de las empresas de Carubia también llamó la atención del fiscal:

Gruppa 3 SRL fue creada apenas dos meses después de que Bordet asumiera como gobernador y, al día siguiente, Carubia constituyó otra sociedad comercial —Grupo Marcar SRL— junto al arquitecto Guillermo Daniel Marcone, dirigente del MID y aliado político del actual gobernador Rogelio Frigerio. Esta segunda sociedad por ahora parece estar fuera del radar del fiscal Arias.

Mucho antes de los allanamientos

La fotografía publicada por Flores permite retroceder varios años en la reconstrucción de esas relaciones personales.

No constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad ni acredita el motivo del vuelo realizado en el posible helicóptero oficial.

Sin embargo, muestra que Germán Flores y Salvador Carubia compartían un vínculo de confianza desde los primeros meses de la gestión de Bordet, bastante antes de que el empresario comenzara a aparecer asociado a contrataciones estatales y mucho antes de que ambos quedaran alcanzados por medidas ordenadas en la investigación judicial.

La imagen también deja abierta otra cuestión no menor: ¿Con qué finalidad fueron trasladados Flores y Carubia en un helicóptero que sería oficial durante aquella jornada del Turismo Carretera?

Once años después, esta fotografía que parecía destinada al álbum personal de un colaborador político se convierte en otra pieza del rompecabezas de las relaciones personales, comerciales y políticas que la Fiscalía intenta reconstruir alrededor del patrimonio del exgobernador Gustavo Bordet.

Fuentes: La reconstrucción de la audiencia judicial se basa en la cobertura realizada por El Entre Ríos. El resto de la investigación fue elaborado con documentación, registros públicos y relevamientos propios de Diario Junio.