La vicepresidenta trató al jefe de Gabinete de “exponente de la casta política” y recordó que La Libertad Avanza lo enfrentó en 2023

La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de que el funcionario le pidiera “dar un paso al costado”, y lo acusó de pretender “causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden reublicano”.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, expresó Villarruel desde sus redes sociales.

El posteo de Victoria Villarruel Captura

Y añadió: “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”.

La interna

Villarruel respondió en estos términos después de que Santilli le pidiera “dar un paso al costado” si no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno.

Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó al respecto durante una entrevista en Radio Mitre.

Santilli, Javier Milei y Karina Milei, en el balcón de la Casa RosadaFabian Marelli

A su vez, Santilli había respondido sobre una apreciación previa de Villarruel en redes sociales respecto de que el presidente Javier Milei tiene “persecuciones imaginarias” y sufre una “locura galopante”.

Las publicaciones de la vicepresidenta fueron publicadas como réplica a un mensaje difundido en redes sociales por la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, y que el propio Presidente había reposteado desde su cuenta oficial.

En ese texto, la legisladora libertaria sostenía que Villarruel y la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano mantienen vínculos con el peronismo y actuaron como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al mandatario.

Una de las interacciones de Villarruel en XX Victoria Villarruel

Ante estas palabras, Santilli calificó las críticas de la titular del Senado como “un disparate”.

La arremetida de Santilli generó dudas sobre si se podía estar gestando una escalada más grande en la Casa Rosada contra la titular del Senado. Sin embargo, en la sede del Ejecutivo aclararon que, si hay una tesitura respecto de Villarruel, es no darle entidad.

LA NACION