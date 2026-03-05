DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Bajo la presidencia de la viceintendente, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, el Concejo Deliberante de Concordia celebró este jueves su segunda sesión ordinaria del año en el recinto “Federico Zorraquín”. Con la presencia de 12 ediles, la jornada marcó el inicio formal del trabajo legislativo, avanzando en una agenda que combina el fortalecimiento institucional con el desarrollo productivo y social de la ciudad.

Designaciones y Acuerdos Políticos

Durante la sesión se ratificaron roles clave para el funcionamiento de entes descentralizados, logrando el acompañamiento unánime de todos los bloques:

Ente Costanera: Se renovó la designación del concejal Mauricio Rey como revisor de cuentas.

Caja Mixta Municipal: Los concejales Eliana Lagraña y Felipe Sastre fueron designados como delegados para integrar el directorio, funciones que desempeñarán con carácter ad honorem.

Asimismo, se dio ingreso a un total de 17 expedientes, incluyendo un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo tratado sobre tablas a solicitud del concejal Emmanuel Godoy.

Rumbo al Bicentenario: Identidad Institucional

Uno de los puntos destacados fue la aprobación de la Ordenanza impulsada por los concejales Verónica del Boca y Mauricio Rey (Juntos por Entre Ríos), que instituye el logo oficial para el año 2026 bajo el lema: “Hacia el Bicentenario de la Fundación de Concordia / 1831-2026 / 195º Aniversario”.

Esta imagen conmemorativa acompañará al escudo de la ciudad en toda la documentación oficial del cuerpo. Los autores de la iniciativa destacaron que el objetivo es que la administración pública “hable un mismo idioma”, proyectando a Concordia hacia su potencial histórico como potencia regional.

Agenda Local: Salud, Turismo y Producción

El Cuerpo legislativo declaró de Interés Municipal diversos eventos que dinamizan la agenda local esta semana:

Salud Auditiva: Actividades de prevención en el Hospital Delicia C. Masvernat (3 y 6 de marzo), impulsadas por la concejal Celeste Fuscado. La medida busca respaldar las acciones de prevención y concientización sobre la salud auditiva en la comunidad.

Turismo: La 33° Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga (7 de marzo en el Predio Termas del Ayui), también a instancias de Fuscado. El reconocimiento subraya la relevancia de este evento como motor del turismo regional y símbolo de la identidad deportiva local.

Producción: El 1er. Encuentro sobre Pitayas (5 y 6 de marzo), iniciativa de Silvina Ovelar y Felipe Sastre, que posiciona a la ciudad en la vanguardia de cultivos alternativos.

Homenajes: El rol de la mujer en la comunidad

En vísperas del 8 de marzo, el recinto fue espacio de reflexión. La concejal Claudia Villalba (PJ-Más para Entre Ríos) conmemoró el Día Internacional de la Mujer y destacó la tradicional Maratón de la Mujer que se realizará este domingo.

Por su parte, la viceintendente Reta de Urquiza invitó a la comunidad a participar de la agenda impulsada por la Subsecretaría de Educación y Cultura. El evento central, “Mujeres que Hacen Historia”, tendrá lugar este domingo a las 19:00 hs en la Plazoleta de las Américas, buscando homenajear a aquellas ciudadanas que, mediante su vocación de servicio, construyen el tejido social de Concordia, concluyó.