DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La Municipalidad de Concordia publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto N° 120/2026, que reglamenta la Ordenanza 38.776/25 y establece el funcionamiento del sistema “Estacionamiento Concordia”. La normativa divide el área céntrica en dos zonas con tarifas diferenciadas —que, a valores actuales del Jurista Municipal en Concordia ($22.770), equivaldrían aproximadamente a $570 por hora en la Zona A y $455 en la Zona B—, identifica los espacios con cordones pintados de verde, permite el pago mediante aplicación móvil o puntos de venta y establece un sistema digital de control, tolerancia y multas. La medida, fechada el 13 de febrero, lleva la firma del intendente Francisco Azcué y del secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo municipal argumenta que el crecimiento del parque automotor y la concentración de actividades en determinadas áreas de la ciudad generan una demanda creciente del espacio público, lo que hace necesario adoptar mecanismos modernos de administración y control del estacionamiento.

Además, señala que la regulación del estacionamiento vehicular constituye una herramienta fundamental para ordenar el tránsito urbano, optimizar el uso del espacio público y favorecer la rotación de vehículos en zonas de alta demanda, especialmente en sectores donde se concentran actividades comerciales, administrativas y de servicios.

Zonas alcanzadas

“La reglamentación establece un radio de estacionamiento medido dividido en dos sectores: la Zona B y una subzona más céntrica denominada Zona A. Dentro de estas áreas, los cordones de las calles estarán pintados de color verde para señalizar los espacios donde regirá el sistema.”

– Zona B comprende el área delimitada por:

Al norte: calles Saavedra y Estrada

Al sur: Andrade y Carriego

Al este: San Juan

Al oeste: 25 de Mayo

– Zona A se establece dentro de ese perímetro, considerado de mayor demanda de estacionamiento, y está delimitada por:

Al norte: Vélez Sarsfield y Corrientes

Al sur: Quintana y Buenos Aires

Al este: Hipólito Yrigoyen

Al oeste: San Luis

Cuánto costará estacionar

El decreto establece que la tarifa del estacionamiento estará vinculada a un porcentaje del Jurista Municipal, con actualización automática semestral —1 de junio y 1 de diciembre—, y fija los siguientes valores:

– Zona A: 2,5% del valor del Jurista Municipal por hora

– Zona B: 2% del valor del Jurista Municipal por hora

Teniendo en cuenta que el valor actual del Jurista en Concordia es $22.770, las tarifas por hora rondarán entre $455 y $570, según la zona.

Funcionamiento

El sistema operará principalmente mediante una aplicación móvil que el usuario deberá descargar, iniciar sesión ingresando la patente del vehículo y seleccionar la zona correspondiente. La nueva app actualizará automáticamente cualquier saldo pendiente de la aplicación anterior.

El pago mínimo será de 30 minutos al iniciar la sesión desde la aplicación. En caso de que el usuario declare una zona con tarifa inferior a la correspondiente, el sistema podrá ajustar automáticamente el registro desde el momento de la verificación realizada por los controladores.

El estacionamiento también podrá abonarse en kioscos u otros puntos de venta habilitados, aunque en esos casos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente a la Zona A, independientemente del lugar donde esté estacionado el vehículo.

Control con dispositivos móviles

Los agentes municipales denominados “controladores” serán responsables de verificar si los vehículos estacionados han realizado el pago correspondiente. Para ello utilizarán dispositivos móviles con conexión a internet, GPS e impresora portátil, que les permitirán consultar en tiempo real si la patente del vehículo tiene una sesión activa.

En caso de constatar que el vehículo no ha realizado el pago, el agente municipal labrará un Acta Digital, dejando una copia en el parabrisas del automóvil. Si no fuera posible colocarla, se dejará una notificación en papel con referencia al acta digital, para que el titular tome conocimiento de la infracción.

Cada acta deberá contener como mínimo:

– Lugar, fecha y hora de la infracción

– Marca, modelo y dominio del vehículo

– Nombre del agente municipal interviniente

– Observaciones correspondientes

Tolerancia de 15 minutos

El sistema prevé un plazo de 15 minutos de tolerancia desde la primera verificación realizada por el controlador. Durante ese tiempo, el usuario podrá iniciar la sesión de estacionamiento desde la aplicación o realizar el pago en un punto de venta habilitado.

Si vencido ese plazo el vehículo continúa estacionado sin que se registre el pago, el controlador labrará el acta de infracción correspondiente.

Pago voluntario y multas

El ticket de infracción que se deja en el parabrisas contará con código QR y código de barras, lo que permitirá realizar el pago voluntario dentro de las 72 horas posteriores, por un monto equivalente al 30% de un Jurista Municipal ($6.831).

Si no se realiza el pago dentro de ese plazo, el acta será remitida al Juzgado de Faltas, donde la sanción podrá oscilar entre 1 y 3 Juristas Municipales ($22.770), según los antecedentes del infractor y el grado de reincidencia.

Los controladores podrán labrar como máximo dos actas de infracción por día a un mismo vehículo, una durante la franja de la mañana y otra durante la tarde.

Facultades para la aplicación

El decreto faculta a la Secretaría de Gobierno municipal a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la aplicación del sistema de estacionamiento medido en la ciudad.