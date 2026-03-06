DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Donald Trump elogió a Messi durante su encuentro y lo puso por encima de Pelé, a quien en otras oportunidades había señalado como su futbolista favorito.

Por primera vez desde su arribo a Estados Unidos en 2023, Lionel Messi visitó este jueves la Casa Blanca. Lo hizo junto con la delegación del Inter Miami que, siguiendo la tradición de los equipos y atletas norteamericanos, se reunieron por protocolo con el presidente de la nación en virtud del campeonato de la MLS obtenido en 2025.

La Pulga ingresó a la ceremonia junto con Donald Trump y luego se puso al frente del resto del plantel. El mandatario dio un discurso delante de ellos en el que tocó algunos temas de política internacional (como la guerra de Irán), pero también se metió en el fútbol. Entre los distintos aspectos de los que habló, elogió al astro rosarino y opinó que es mejor que nada menos que Pelé.