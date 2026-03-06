DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Eran alrededor de las 21:30 horas cuando el personal del Servicio Integral Municipal de Emergencias Sanitarias (SIMES) fue comisionado a la intersección de calles Arruabarrena y Belgrano, en inmediaciones del Parque San Carlos y del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, donde una persona se habría descompensado.

Rápidamente una ambulancia se hizo presente en el lugar y los profesionales comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, una vez allí y pese al trabajo de los profesionales, terminó falleciendo a los minutos.

Se trata de Juan Manuel Perillo, jugador de rugby del Club Los Espinillos, quien al momento del lamentable episodio se encontraba entrenando junto a sus compañeros.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el deportista habría sufrido una descompensación mientras realizaba trabajos físicos en la zona de del Parque San Carlos. Tras desvanecerse habría golpeado fuertemente su cabeza al caer al suelo.

Los profesionales continuaron con las maniobras de reanimación durante el traslado en la ambulancia del SIMES, una vez en el noscomio y pese al esfuerzo de los médicos por reanimarlo, falleció a los pocos minutos.

Perillo integraba el plantel de Primera del Club Los Espinillos, que desde el pasado 27 de enero se encontraba realizando la pretemporada. En la jornada de este jueves el equipo había concurrido a realizar trabajos físicos en el mencionado sector, en cercanías al Parque San Carlos.