El expresidente decidió romper el silencio en el programa de Florencia de la V y fue contundente con sus declaraciones.

Mauricio Macri es sin duda alguna uno de los solteros más codiciados desde que se separó de Juliana Awada. Si bien surgieron rumores de diferentes romances, nada se ha confirmado y él decidió hablar por primera vez en televisión.

Todo surgió luego de lo que fue la declaración de Chloé Bello, modelo con quien Yanina Latorre lo vinculó amorosamente y quien, según la conductora, era su nueva novia. La joven subrayó que “me parece que somos personas muy distintas, soy muy amiga de su hermana, a la que le mando un beso grande, pero no tengo nada que ver“.

Mauricio Macri estuvo invitado al cumpleaños de Florencia de la V y afuera del evento cruzó palabras con el cronista de la conductora de El Nueve. Federico Flowers no dudó en preguntarle por su vida romántica y el expresidente fue tajante: “¿Cómo llevás esto de la soltería?”.

La palabra de Mauricio Macri tras los rumores de romance

“Con tranquilidad… Estoy solo, solo”, expresó y por primera vez dio una declaración frente a una cámara de televisión. Flor de la V subrayó que “no suele hablar y me llamó la atención… Le pregunto y me dijo que ‘estoy solo y la estoy pasando bien’“.

Mauricio Macri habló en televisión y fue contundente.Foto: captura de video / El Nueve.

Lo cierto es que Mauricio Macri dejó en claro que se encuentra solo en estos momentos. Desde que se separó, se lo vinculó a Juana Viale (información desmentida), Chloé Bello, Guillermina Valdés, Natalia Graciano y en LAM hablaron también de una supuesta arquitecta a quien conoció en una obra.