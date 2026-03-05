DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En una sesión que puso en valor las raíces ribereñas de la ciudad, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de Declaración de Interés Municipal para la 33° Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga. La iniciativa, impulsada y defendida en el recinto por la concejal Celeste Fuscado (Bloque Juntos por Entre Ríos), busca otorgar un marco de respaldo institucional a un evento que ya es marca registrada de la región.

La visión de Fuscado: Más que un torneo, una identidad

Para la concejal Fuscado, esta declaración no es un mero formalismo administrativo, sino un reconocimiento al trabajo sostenido de la Asociación Civil Peña La Tortuga. Durante su exposición, la edil destacó que el evento es una pieza clave para el tejido social de la ciudad.

“La Fiesta de la Boga trasciende lo deportivo; promueve el encuentro de familias y fortalece nuestra identidad concordiense y ese sentido de pertenencia comunitaria que tanto necesitamos potenciar”, manifestó Fuscado.

Deporte, Inclusión y Compromiso Ambiental

Un punto central en la argumentación de la concejal fue el carácter intergeneracional del certamen. Fuscado subrayó que, al integrar modalidades como la pesca en kayak y el tradicional concurso del “mojarrero” para niños, se fomenta un deporte sano para todas las edades.

Asimismo, la edil vinculó la fiesta con la agenda ambiental, destacando dos pilares:

Concientización: El fomento de prácticas responsables en el río durante el torneo.

El fomento de prácticas responsables en el río durante el torneo. Preservación: La educación sobre el cuidado del recurso ictícola y el desarrollo sostenible de los ecosistemas locales.

El impacto económico: “Una vidriera invaluable”

Fuscado también hizo hincapié en el rol de la fiesta como dinamizador de la economía local. La llegada de delegaciones de otras fiestas nacionales y de cientos de pescadores genera un movimiento directo en los sectores gastronómico, hotelero y comercial. “Elegir a nuestras embajadoras en el predio de Termas del Ayuí es una vidriera invaluable para posicionar a Concordia como destino”, aseguró al cierre de su intervención.

Agenda: Así se vivirá la Fiesta este fin de semana

La Peña La Tortuga ya tiene todo listo para recibir a los participantes en el predio de las Termas del Ayuí:

Sábado 7 de marzo

07:00 a 12:00 hs: Competencia de Pesca en Kayak , una modalidad que crece año a año en convocatoria.

Competencia de , una modalidad que crece año a año en convocatoria. 15:00 a 17:00 hs: Pesca del Mojarrero (Infantil). Las inscripciones se recibirán directamente en el quincho de “La Tortuga”.

Domingo 8 de marzo

08:00 a 13:00 hs: El “Plato Fuerte” . Se espera la largada de aproximadamente 100 lanchas para la pesca embarcada por tríos, con unos 300 pescadores en competencia.

El . Se espera la largada de aproximadamente para la pesca embarcada por tríos, con unos 300 pescadores en competencia. 14:00 hs: Almuerzo de camaradería y entrega de premios en el quincho de la institución, sellando una nueva edición del clásico del río Uruguay.